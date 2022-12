Cintia Cossio respondió a crítica por su forma de vestir frente a su hijo

Cintia Cossio, hermana del influenciador Yéferson Cossio, conquistó a millones de personas en redes sociales con su personalidad, sus ocurrencias, sus contenidos y los detalles que ha revelado sobre su vida personal. La paisa también se ha destacado por generar controversia con algunas de las opiniones que suele dar; además, las reacciones que ha tenido frente a las bromas que suele hacerle su hermano se han hecho virales.

Cossio se ha caracterizado por hacer uso de outfits en los que muestra mucha piel, por eso recientemente uno de sus seguidores le cuestionó su vestuario y le mencionó que ese no era el ejemplo apropiado para su hijo.

Este fue el comentario que recibió la influencer, luego de publicar una foto en donde tiene un vestido bastante corto: “Por qué no te vistes mejor para tomarte fotos con tu hijo, que ejemplo puedes darle”.

La creadora de contenido le respondió al usuario que criticó su manera de vestir, y con algo de sarcasmo incluido.

“Yo le enseño a mi hijo a no meterse en la vida de los demás, y más si los actos ajenos no le hacen daño a nadie. De igual manera, muchas gracias por la sugerencia. ❤️”

La creadora de contenido actualmente sostiene una relación con el también creador de contenido, Jhoan López, y producto de su unión tienen un hijo que nació en el año 2016 y lleva por nombre Thiago.

Meses atrás, la mujer compartió una publicación con sus seguidores contando la manera en la que ella y su esposo crían a su hijo, y explicó que su niño sabe que ella publica fotos en internet (en su cuenta de OnlyFans).

“Él ya tiene algo de conocimiento sobre las fotos que sube mamá a dicha página, pero he sido una mamá con tanta autoridad y tan enfocada, que a su edad no le oculto nada y aun así me respeta y me ama. Yo puedo subir lo que sea a mis redes, en mi hogar soy toda una dama, por algo llevo 11 años con el mismo hombre y tengo un hijo tan feliz. Así que tranquilos, que Jhoan y yo estamos criando un hijo sin mentiras, con mucha salud mental y madurez para que afronte lo sea de grande”.

A Cintia Cossio le preguntaron si quiere volver a ser mamá, y esto respondió

En medio de un entrenamiento, Cintia Cossio abrió su corazón y contó que su instinto maternal está volviendo a aparecer, por lo que ha pensado en hacer crecer la familia junto a su pareja Jhoan López. “Llevo más de un año antojada de otro bebé. Pero eso significaría muchísimos cambios en mi vida”, dijo.

Cuando la mujer tuvo a su primer hijo tenía solo 18 años y junto a su esposo no estaban económicamente estables, por lo que tuvieron que trabajar mucho para salir adelante como familia.

Ahora, la situación de ambos ha cambiado gracias a sus trabajos con las redes sociales y el niño, quien tiene 8 años, ha podido tener lo que a sus padres les faltó. “No sé si el 2023 me decida definitivamente”, indicó Cossio, dejando con la intriga a sus más de seis millones de seguidores.

Además, mientras mostraba cómo hacía sus rutinas de ejercicio, Cossio insinuó que si se da nuevamente la oportunidad de ser madre le gustaría que fuera un niño.