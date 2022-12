Alejandro Riaño ya tiene fecha para el fin de su personaje ‘Juanpis González’

Alejandro Riaño es reconocido por ser unos de los comediantes más importantes en el país. No solo es recordado por su paso en ‘Comediantes de la Noche’, sino también por el personaje creado (Juanpis González) para entrevistar a otros artistas y famosos de la farándula colombiana.

Gracias a esto, Riaño ha ganado fanáticos y también detractores, debido a los personajes políticos, a los que ha entrevistado y a quienes se ha referido de una manera no tan amable. Recientemente, el comediante aseguró que, después de la gira internacional de Juanpis González, acabará con este personaje, para dedicarse de lleno a otros proyectos.

Alejandro Riaño ya trabaja como director desde hace algunos años, pero con la culminación de dicho personaje espera poder dedicarse por completo a la dirección de películas, series y material audiovisual. El personaje de Juanpis González culminará en el año 2023; aún se desconoce la fecha exacta, ya que el personaje tiene agendadas varias presentaciones.

“En Colombia ya la estamos terminando (la gira) con las ciudades que nos quedan. En 2023 la tenemos por Estados Unidos, Centroamérica, Europa y ojalá Australia. A penas terminé esta última, al otro lado del mundo, acabo el personaje”, aseguró en medio de una entrevista para HSB Noticias.

Riaño aseveró que, con este anuncio, varios personajes de la política colombiana serán felices; sin embargo, aclaró que no descarta sacar el personaje nuevamente al aire en periodo de elecciones. “Podemos estar apareciendo cada cuatro años, por lo menos con un debate presidencial. Me parece importante que la gente con cierta mirada de humor decida por quién votar”.

Alejandro contó qué le espera en un futuro cercano, luego de dar por terminado al personaje. “Vienen como cuatro películas, dos que voy a dirigir, dos que voy a actuar. Otra quinta es como mi ópera prima porque la voy a escribir y dirigir”.

El comediante aseguró que desprenderse de dicho personal no es fácil; sin embargo, mencionó que tiene que sacrificarlo para dedicarse por completo a su verdadera pasión, que es estar detrás de cámaras. Cabe recordar que Alejandro Riaño actualmente tiene una empresa, junto con su hermana, dedicada a temas audiovisuales.

“Estoy un poco cansado de estar en las pantallas y le estoy dando una muerte bonita al personaje para empezar a trabajar desde atrás, que es lo que me gusta realmente”.

Alejandro Riaño aprovechó su paso por ‘Día a Día’ y le mandó pulla a Marbelle

Recientemente, el comediante estuvo presente en el programa matutino del canal Caracol Día a Día, allí Riaño hizo un contundente comentario que generó incomodidad entre algunas personas presentes en el set.

Como es bien sabido, Riaño por medio de su personaje de Juanpis González, se ha referido a varios personajes que se han declarado de derecha abiertamente. Por esto, le lanzó un mensaje a Marbelle, quien actualmente participa como jurado de uno de los realities show que se está transmitiendo por dicho canal.

En medio del programa, Riaño aseguró que su personaje Juanpis González “se había deprimido en Nueva York y no se había podido ir al lado de la cantante porque Marbelle no tenía visa”. Cabe recordar que la cantante, en su momento, manifestó que si Gustavo Petro ganaba las elecciones a la Presidencia de la Nación, se iría del país, cosa que no fue verdad y que ella aclaró recientemente, pues indicó que sí tenía un anhelo por irse; sin embargo, recibió la propuesta laboral de ser parte de La Descarga.

Tras el apunte de Riaño, los presentadores de Día a Día continuaron preguntándole al comediante acerca de su show para esta época decembrina.