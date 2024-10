A pesar de sus esfuerzos por alejarse de las polémicas que lo rodeaban, no logró evitar que el público siguiera atento a sus movimientos y apariciones en público. Gerard Piqué continuó con sus actividades empresariales , sin dejar de lado las ocasiones en que se le vio compartiendo momentos con sus hijos y con la joven catalana.

Medios internacionales buscaron la manera de saber más sobre el empresario de Kosmos, indagando con fuentes acerca de sus decisiones y los cambios que deseaba hacer a su intimidad. Mucho se especuló sobre la supuesta boda con su actual novia, demostrando que estos planes no están sobre la mesa por ahora.

Tras confirmarse que solo eran especulaciones, un periodista internacional aprovechó para tocar un punto sensible en el escenario mediático, refiriéndose a una supuesta decisión que tomó Clara Chía con respecto a su relación con el catalán.

¿Clara Chía fue radical con Piqué?

De acuerdo con lo que recopilaron distintos portales, Roberto Antolín charló con Radio Mitre Live y afirmó que la relacionista pública había dado un giro en su vida personal, siendo la que lleva el liderazgo en relación con Piqué . Aunque esto no está comprobado, el comunicador puntualizó que ella no quiere tener hijos por ahora y sale de sus planes en el presente.

“Clara Chía tiene un carácter firme. Si la comparamos con Shakira, la cantante colombiana parece más contenida. Clara es la que manda y ha dejado claro a Piqué que no va a ser padre nuevamente”, comentó el periodista.

No obstante, ahí no quedaron las cosas, ya que Juan Etchegoyen, también periodista, sacó a la luz una “coversación” entre la pareja, donde apuntaba que ella no deseaba ser madre de hijos del exfutbolista, a raíz de “su falta de madurez”.