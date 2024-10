Piqué expuso verdad sobre detalle que vive; destapó momento que atraviesa con Clara Chía: “No lo puedo controlar”

Piqué fue claro y expuso la situación que lo rodeaba , donde él se sentía tranquilo en muchos sentidos. El exfutbolista puntualizó que las cosas que hablaban los medios, en muchas ocasiones, no eran ni la mitad de lo que pasaba realmente, por lo que no podía controlar lo que se decía.

“Yo siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación, al final, controlan ese mensaje y en líneas generales, pues cada uno dice lo que uno quiere vender, pero al final la verdad, o lo que pasa, o lo que sucede, muchas veces no está contada de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar ”, apuntó.

“ Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen y saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad ”, comentó.

“Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista, que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera. Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado”, concluyó.