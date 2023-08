Claudia Bahamón defendió a concursantes de ‘MasterChef’ ante polémico reclamo de televidente

Hace algunas semanas comenzó una nueva temporada de MasterChef Celebrity. Por supuesto, con cada nuevo capítulo aparecen los comentarios, ya sean positivos o negativos.

Esta edición 2023 ha llamado la atención por un detalle en particular: varios famosos se han ausentado, faltando a pruebas importantes e incluso, hasta la misma eliminación.

Para varios televidentes, “la gota que rebasó el vaso” sucedió durante el fin de semana, cuando Jorge Rausch y Christopher Carpentier no estuvieron durante dos capítulos. Además, Claudia también faltó.

Los comentarios no se hicieron esperar y uno de ellos llegó hasta Claudia Bahamón.

“La próxima temporada que no falte nadie, el programa se me ‘mochó' un día sin Jorge, luego sin ‘Chris’, otro sin Claudia. Eso no funciona”.

Televidente hizo reclamo sobre 'MasterChef'. | Foto: Captura de pantalla Twitter

La presentadora no se quedó callada ante la crítica y de forma cortés le respondió lo siguiente:

“El programa se graba de lunes a sábado en la noche. Dos capítulos diarios de 6:30 a.m. a 8 o 9 p.m. Jornadas extenuantes durante cuatro meses. Somos humanos, nos cansamos, nos enfermamos. Por otro lado, tenemos familias en el caso de Chris y yo lejos y pido visitarlos, y bueno otros asuntos de la vida por resolver. De manera que es normal que faltemos unos días por fuerza mayor y otros que pedimos. Sin embargo, te prometo que en equipo siempre buscamos hacer el mejor programa para todos con todo el amor y profesionalismo”.

Luego de esto, aparecieron más y más comentarios, varios defendiendo a la presentadora, mientras que otros afirmaron que, “aunque entendían la situación”, esta había sido la temporada con “más bajas”.

Claudia Bahamón respondió con elegancia la crítica de televidente sobre 'MasterChef'. | Foto: Captura de pantalla Twitter

Este año no ha sido sencillo para Claudia, quien ha atravesado por varios problemas de salud.

Hace unas semanas estuvo hospitalizada por cuenta de un procedimiento médico que afectó uno de sus pulmones.

Claudia Bahamón estuvo hospitalizada. | Foto: Instagram: Claudia Bahamón

“Sé que han salido muchas noticias sobre mi estado de salud y prefiero ser yo quien cuente los detalles. ¿Qué me pasó? En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura. Eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, el cual básicamente colapsó”, aseguró en sus redes.

Ahora, en una conversación con SEMANA, se sinceró respecto a la delicada secuela que esto le había dejado y cómo ha intentado tomar todo de una manera positiva.

Claudia es la presentadora oficial de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Fotograma, 02:59, Adrián sorprende en el atril con su novedosa preparación | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn

“Mi pulmón colapsó en un 80 %. Estuve casi que entre la vida y la muerte, un momento donde uno siente que la vida es muy frágil. Y tengo que darle un tiempo de recuperación porque cuando haces apnea tus pulmones se contraen mucho. La noticia me dio muy duro, estaba conectada al oxígeno, con un tubo directo al pulmón. Estaba muy sensible. Tengo que ser muy prudente y esperar a que los médicos me permitan hacerlo. Pero me siento bien de salud”.

En aquella conversación con la revista se mostró bastante emocionada por un reciente reconocimiento que recibió: el galardón a Mujer del año en sostenibilidad, entregado por el She Is Global Forum.

“Ha sido lo más importante que me ha pasado en estos años de labor. Yo entré a la televisión hace 22 años. Y, alguna vez, cuando empecé a hablar de estos temas, la gente me callaba, me decían: “Hable más bien de moda y de reinas. Yo ponía una foto en bikini y conseguía 5.000 likes. Pero subía una sobre explotación de recursos animales y me mandaban al carajo. Pero, si tienes una voz que les llega a tantas personas, debes usarla. Por eso nunca me callé”.