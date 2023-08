Claudia Bahamón se puso seria en MasterChef y les pegó tremendo regaño a los participantes

View this post on Instagram

“Sé que han salido muchas noticias sobre mi estado de salud y prefiero ser yo quien cuente los detalles. ¿Qué me pasó? En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura. Eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, el cual básicamente colapsó”, contó en sus redes.

Luego de eso, se sinceró sobre una posible secuela y lo triste que la ponía este asunto. “Cuando supe que mi pulmón había colapsado casi un 80 %, alguien acá en el hospital me dijo que, de no recuperarse la capacidad del pulmón en su totalidad, no podría volver a hacer apnea en el mar o a bucear. Lloré ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí”.

“Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Hoy me desperté y volví a llorar. Me propuse un reto nuevo. El día que regrese al fondo del mar celebraré haber superado un obstáculo más en mi vida. ¡Porque nada me queda grande!”.