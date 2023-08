Claudia Bahamón pegó fuerte regaño a participantes de MasterChef Celebrity por no saber jugar: “Estamos en una competencia”

La actriz no dudó en mencionarle al locutor que su plan era cocinar mal y así hacer que su ‘poder’ fuera efectivo en contra de Carolina Acevedo y Natalia Sanint. Ante estas palabras, Diego Sáenz dejó claro que no estaba de acuerdo y sus planes eran diferentes.

Ante esto, Claudia Bahamón no se contuvo y decidió hablarle claro a los competidores, manifestando su disgusto al no saber jugar y mover sus fichas en un espacio donde se debía ganar. La presentadora regañó a quienes se tomaban personal esto, pues de eso se trataba todo el tema de los beneficios.

Martha Isabel Bolaños y Carolina Acevedo contaron cómo es su relación detrás de cámaras

Martha no se quedó callada ante la situación y aseguró lo siguiente: “En la cocina nosotras nos respetamos. Fuera de la cocina, pues no es que nos llevemos mal, simplemente nuestros campos no son los más compatibles, pero hay respeto. Nosotras no somos enemigas, hemos tenido desencuentros, pero cuando Carolina está en su luz es una vieja muy chévere”.