Con emotivo mensaje, la ex virreina colombiana Laura Barjum lamentó la muerte de reconocido preparador de reinas

“Mi corazón está roto, voy a tomarme este momento para homenajear a Jossie González, porque aún recuerdo cuando hice una pequeña convocatoria porque quería llevar talento cartagenero a Miss Universo, y él fue el primero en atender el llamado… recuerdo sus ganas inmensas de brillar y lo logró… no solo esa vez conmigo sino múltiples veces. No me voy a olvidar nunca de aquel joven carismático, paciente, dispuesto a escucharme… mi corazón está roto, pero envió todo mi amor a su familia y amigos, QEPD” señaló Laura en sus redes.