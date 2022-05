¿Cuáles son las ‘divas’ colombianas que aún no son madres?

Este domingo 8 de mayo se celebra en Colombia el Día de la Madre, una festividad dedicada a honrar la figura materna en los hogares. Con desayunos especiales, arreglos florales, invitaciones a almorzar, mariachis, etc., las familias se preparan para regalar a mamá una jornada especial.

A propósito del Día de la Madre, algunas personas se interesan por conocer detalles referentes a la vida en familia de personajes famosos, especialmente de aquellas mamás que comparten cómo es su día a día por medio de las redes sociales.

Dentro de la farándula colombiana destacan nuevas mamás como Greeicy y Laura Tobón, por ejemplo, quienes dieron a luz recientemente y serán festejadas por primera vez.

Sin embargo, no todas las mujeres dentro del mundo del espectáculo han tomado la decisión de ser mamás. Precisamente, se trata de una elección de vida bastante importante, por lo que hay quienes son más reservadas con respecto a su vida en familia.

Así mismo, mujeres consideradas como ‘divas’ dentro de la farándula nacional decidieron no ser mamás. Cada una, en efecto, ha presentado en diversas oportunidades los argumentos por los que decidió no traer hijos al mundo, sin que ello signifique algún tipo de desagrado hacia los niños. Por el contrario, representa un proyecto de vida en el que, simplemente, optaron por no seguir el camino de la maternidad. Estas son algunas de ellas:

Amparo Grisales

Amparo Grisales, ‘la diva de divas’, ha destacado durante sus años de carrera en el mundo del espectáculo por su talento, versatilidad y belleza. Hoy, a sus 65 años, sigue siendo una de las mujeres más admiradas del país y continúa ‘robando’ suspiros en cada aparición pública.

Sobre su decisión de no ser mamá, en una entrevista con SEMANA, Amparo Grisales confesó que no era cierto que no tuvo hijos por el solo hecho de cuidar su cuerpo. Es más, recordó que desde muy joven se enfocó en proyectos laborales y que lo demás “se lo dejó a Dios”, como el tema de la maternidad.

Sin embargo, dijo tener unos sobrinos a los que quiere mucho. Incluso, se describió como una tía consentidora.

“No es que no haya querido (tener hijos). Siempre estuve desde muy chiquita en la actuación y siempre quería el siguiente proyecto. Y, por el otro lado, los proyectos de novio que llegaron como que no me daba como para tener hijos. Tampoco fue, como dice mucha gente, que por cuidar el cuerpo. Dios no me dio hijos, pero me dio sobrinos, los quiero mucho y siempre cuentan con su tía consentidora, y tengo muchos perritos. Tengo perritos rescatados, adoro los animales, los gatos, los perros, y para mí esos rescatados amorosos son mis hijos”, contó la diva colombiana.

Alejandra Azcárate

‘La Azcárate’ es otra de las divas más populares en la farándula nacional. Modelo, presentadora, locutora, comediante y actriz son algunas de sus facetas profesionales. En Instagram, red social en la que cuenta con 3,1 millones de seguidores, Alejandra Azcárate comparte diversos contenidos relacionados con su estilo de vida y proyectos.

De hecho, hace poco publicó un reel posando con su madre, Beatriz de Azcárate, a quien dedicó un sentido mensaje: “Para las mamás siempre lo mejor porque lo cierto es que las hijas en algún momento nos hemos portado con ellas como lo peor”.

Sobre su visión de la maternidad, Alejandra Azcárate contó en una entrevista con el programa televisivo La Red, hace seis años, que para ella “un hijo no es la solución a no quedarse solo si uno llega a viejo, no es dejar una semilla en el mundo, es la decisión mas radical de la vida, la responsabilidad más importante que tiene el ser humano”.

“Así a mucha gente le suene egoísta y me juzgue por eso, no quiero sacrificar mi libertad, yo vivo feliz como soy, no me quiero anclar a nadie, no quiero lazos de ningún tipo, no me quiero pasar mi vida dándole ejemplo a un tercero ni angustiada por eso”, agregó Azcárate.

Catherine Siachoque

La actriz colombiana Catherine Siachoque, esposa de Miguel Varoni, es otra de las divas que no incursionaron en el mundo de la maternidad. Si bien tiene una relación estable y longeva con el actor que protagonizó Pedro, el escamoso, la decisión sobre no tener hijos fue de mutuo acuerdo con su pareja.

“Lo normal es que las parejas se casen y tengan hijos, pero nosotros no estamos preparados para ellos. Me molesta que hagan esa pregunta en la ‘première’ de una novela porque quiero hablar de mi éxito, no de hijos”, confesó la actriz en una entrevista de hace siete años al medio boliviano El Día.

Margarita Rosa de Francisco

Recordada por su participación en la emblemática telenovela Café, con aroma de mujer, así como por ser una de las presentadoras más queridas de El Desafío, Margarita Rosa de Francisco es una de las divas más destacadas de la farándula nacional.

No obstante, en lo que concierne a su vida privada, la actriz, cantante, escritora y presentadora colombiana tiende a ser reservada, dando mayor protagonismo a su faceta profesional.

A sus 56 años, Margarita Rosa de Francisco ha cobrado relevancia como escritora y columnista de varios medios de comunicación; además, es considerada como una activista en temas políticos y feministas en la actualidad colombiana.