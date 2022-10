¿Cuáles son los carros que ha tenido La Liendra y cuánto costaron? El último está cerca de los $ 300 millones

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, es uno de los influencers y creadores de contenido más destacados del país, además tiene millones de seguidores en sus redes sociales. Gracias a su trabajo ha dado a conocer las mejoras de adquisición de bienes que ha tenido y suele añadir detalles de su vida personal. A esto se le suman los diversos escándalos y líos que han generado críticas y polémicas.

A través de las plataformas digitales, el influenciador ha dado a conocer los automóviles adquiridos en los últimos cuatro años; el más reciente fue una camioneta Toyota 4Runner 2020, agregando que en muchas ocasiones no la muestra en sus redes sociales “por temas de seguridad”.

“Mi primer carro lo compré hace tres años y fue un Hyundai i25, me costó 27 millones de pesos colombianos; ese carro me duró unos cuatro meses y luego lo cambié por un Ford Fusion, me costó 49 millones de pesos colombianos; ese carro me encantaba”, contó.

Agregó que por un accidente que tuvo, lo cambió por una camioneta TXL modelo 2011, que le costó 110 millones de pesos colombianos. “Anduve cerca de un año con este vehículo hasta que me estrellé con el hombre de la moto y lo vendí, por eso me compré este nuevo carro”.

Han sido cuatro, en total, los carros que ha tenido el creador de contenido en los últimos años. El recuento de coches termina con el adquirido hace poco más de un año, al cual le mandó a modificar su color: una camioneta Toyota 4Runner 2020.

“Les presento a la bebé (...) Originalmente la camioneta es blanca, pero decidí ponerla negra (...) Pensé que nunca iba a tener un carro negro, todos los carros que siempre he tenido han sido blancos y me encanta ese color”, señaló, además de explicar que decidió cambiar el color porque estaba “mamado” del negro y porque “acabo de hacer un video donde la rayé”.

Aunque no reveló la cifra que le costó, dio una vista panorámica de la poderosa camioneta que adquirió en ese momento. “El precio no lo voy a decir, busquen ustedes en Internet”, exclamó. Sin embargo, en el mercado nacional tiene un valor aproximado de 290 millones de pesos colombianos.

En el video también especificó un poco sobre las características que posee la camioneta, tanto al interior como en el exterior. También mostró las ventajas de tener una de esas.

“A mí me gustan las camionetas que sean grandes. ¿Qué me gusta mucho de esta camioneta? Se puede manejar en automática o triptónica, o sea metiendo los cambios. Tiene su pantalla y botón de encendido. Tiene siete puestos y lo que más me encanta es que yo le tengo un gran equipo de sonido. ¡Suena hermoso!”, manifestó La Liendra. Al mismo tiempo, señaló que le gusta que el vehículo tenga un diseño clásico.

La Liendra aclaró que su intención no es comprar otro vehículo, pues dentro de sus planes está viajar, además de que las carreteras no se prestan para andar en un carro lujoso y “son demasiado contaminantes “.

“No quiero meterle tanta plata a un carro. Vuelvo y les digo, la idea mía es viajar, conocer, andar por el mundo, entonces para qué tener tantos millones ahí parqueados. Una parte de mí la quiere porque a mí me gustan los carros, yo para eso trabajo, para darme los gustos. Pero otra parte de mí me dice: no lo haga, para qué tanta plata en un carro, cómprese algo normal y dedíquese a viajar. La verdad no sé, todavía no confirmo”, fueron las palabras del influencer.

Muchas personas han criticado las compras excesivas de La Liendra, pues consideran que los influenciadores como él ganan mucho dinero creando videos, cuando hay gente que estudia para trabajar y tiene unos ingresos mínimos.