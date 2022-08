“Cuando salió el chisme, ni siquiera hablábamos”: Juan Duque contó cómo empezó con Lina Tejeiro

Lina Tejeiro es una de las actrices más polémicas y queridas por el público en Colombia, por lo que sus reacciones, historias, novelas y demás, la ubican en el ojo del huracán con frecuencia.

Así las cosas, su nuevo romance con el cantante paisa Juan Duque ha llamado la atención de cientos de cibernautas en las redes sociales, por tanto, la curiosidad de todos sus fanáticos (los de ambos) se hizo cada vez más grande.

Ante esto, sus seguidores no desaprovechan la oportunidad que brinda la dinámica de la caja de preguntas en Instagram, para cuestionarles todo sobre su relación, que apenas comienza. Eso fue lo sucedido el pasado lunes 22 de agosto, cuando Juan decidió habilitar esta herramienta y contestar la pregunta de cómo se conoció con Lina.

Vale decir que a la actriz oriunda del departamento del Meta, ya le habían hecho la misma pregunta, utilizando la misma lúdica mediante su cuenta de esa red social, en donde ya tiene más de 9.7 millones de seguidores. Y en aquella ocasión, Tejeiro expresó que había sabido del cantante, “porque alguien reposteó un reel de él y ahí lo empecé a seguir en su cuenta de Latiners”.

“(...) Nos conocimos en persona, de tú a tú, en los cumpleaños de Aida Victoria, pero ahí no pasó nada, ahí no hablamos, fue después que nos empezamos a hablar por aquí por Instagram y hasta el sol de hoy nos seguimos conociendo”, agregó.

Por su parte, el joven, decidió dar más detalles, esta vez, sobre cómo habían sucedido las cosas con Lina, en varios videos compartidos a través de su cuenta de Instagram, mediante las historias que duran solamente 24 horas, afirmando que la “primera vez que hablamos fue por allá en octubre por Instagram, pero normal, parceros ahí ¿No?”, ante lo cual, la actriz complementó: “yo le contestaba las historias que más me daban risa”.

“Y ya después, en la fiesta de Aida, que supuestamente me fue dizque a hablar”, continuó Juan, mientras que ella agregó que se acercó y le pidió “unos chicles, y dizque (él le dijo), no, no, no tengo”, ante lo que ella dijo “bueno, yo no me voy a quedar aquí parada, como una idiota entonces me voy, llegó mi primo”. Él siguió diciendo: “No me pidió nada y me dejó de hablar el resto de la noche”.

“Ya por allá, como a los dos meses, tres meses, fue que usted me comentó una foto y se armó un mier**ro”, por lo que Tejeiro, agregó: “No, no, no, yo entré y lo chismoseé y ya decía seguir también, porque usted a mí no me seguía. Entonces yo lo empecé a seguir”.

Juan añadió a su relato: “Y yo le reaccioné varias veces a las historias y nunca copió, no, nada. Es más, cuando salió lo del chisme y lo de la noticia”, Lina complementó: “de que supuestamente éramos novios, no éramos nada”.

Él siguió diciendo: “Ni siquiera hablábamos. Yo le mandé la publicación y le dije, esto está pasando, la gente está diciendo esto. Yo no quiero ser un interesado, no quiero ser aprovechado, dígame y frenamos esta vuelta”. Mientras que ella manifestó: “Y yo le dije, no importa, yo no tengo a quién rendirle cuentas. Que digan lo que quieran”.

“Pero bueno, ahí seguimos hablando de amigos y dije, bueno, si yo no le tiro el lance, no voy a saber si si le gusto, entonces le dije por ahí en una historia que tenía un buso -Ella intervino: Era este buso- ¿Ah, tenías este buso? Yo le dije, si usted con esos busos se ve (linda)”, y pensó el cantante: “Si me responde esta historia goleo, sino… Y me respondió y ahí empezó la vuelta”.

Hasta el momento, -según lo ha dejado conocer la actriz-, no son novios oficialmente, pero están conociéndose y se muestran muy tragados, como se diría coloquialmente en el país; una oportunidad que la joven se merecía, luego de una relación tóxica que sostuvo Lina anteriormente, según contó.