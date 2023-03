Daniel Arenas no aguantó las lágrimas y lloró en pleno programa; lució muy conmovido

Hoy día, famoso matutino de la cadena Telemundo, sorprendió este jueves 30 de marzo al actor colombiano Daniel Arenas, quien actualmente es el presentador principal de este programa, y celebró al aire su cumpleaños número 44.

Adicionalmente, el artista fue centro de elogios y felicitaciones por parte de sus compañeros de set, los cuales lo llenaron de abrazos y cariños. Asimismo, el bumangués aprovechó para agradecerle a Dios por todas las bendiciones que le ha dado.

El colombiano dio unas palabras por los regalos que recibió en su trabajo - Foto: Instagram @hoydia

“La bendición más grande es estar vivo, es tener salud, amor, estar trabajando, y tener a Dios en mi corazón. Este día ha sido muy especial, nunca había cumplido al aire. Todos los días me consienten. Muchas gracias, chicos”, manifestó Arenas.

El colombiano, de igual manera, tuvo un emotivo momento en medio del programa y soltó algunas lágrimas después de que sus padres lo felicitaran en vivo, enfatizando que ellos son muy importantes para él.

“Gracias por esta sorpresa. Qué emoción verlos, los amo con toda mi alma. Ustedes no saben lo que significan para mí. Mis papás son los ángeles terrenales que me dio la vida. No solo me dieron la vida, sino que son mi vida, mis amigos y mis cómplices”, expresó el artista, visiblemente emocionado.

Al presentador colombiano le celebraron su cumpleaños en el set del programa internacional - Foto: Fotos tomadas de Instagram @danarenas y @hoydia - Montaje: SEMANA

El actor expuso lo feliz que estaba con esta celebración - Foto: Instagram @hoydia

Luego, añadió: “Mi hermana Juliana, que también está ahí, es parte fundamental de mi vida junto con mis otros cuatro hermanos. Somos seis hijos en la familia. Somos una familia muy unida, amorosa y auténtica. ¡Los amo!”.

Daniel Arenas recalcó en las redes sociales del matutino de Telemundo que lo más importante en este tipo de fechas es agradecerle a Dios por la vida y las bendiciones que se tienen diariamente.

“Les juro por lo más sagrado que lo primero que hago al abrir los ojos es agradecer por estar vivo. No crean que la vida es fácil. Hay que ganarla y lucharla con mucho trabajo. Así que mi deseo es salud para hacer todo lo demás”, concluyó el bumangués.

Los privilegios de su trabajo

Daniel Arenas también ha estado bastante activo durante las últimas semanas en las redes sociales, donde no ha ocultado la felicidad que siente actualmente por su nuevo rol de presentador en Hoy día (Telemundo), y los privilegios que este tiene.

Mediante las historias de Instagram, el actor colombiano aseguró que tuvo la oportunidad de entrevistar y hablar en persona con el cantante Víctor Manuelle, puesto que fue uno de los invitados especiales del matutino la semana pasada.

“Familia. Miren los privilegios que me da mi nuevo trabajo”, aseguró Arenas, quien además compartió un video de la pequeña presentación que realizó el artista norteamericano en el programa.

Daniel Arenas mostró los privilegios de su trabajo - Foto: Instagram: Daniel Arenas

Daniel Arenas no oculta la felicidad que siente por su nuevo rol en Telemundo - Foto: Instagram: Daniel Arenas

Daniel Arenas es el nuevo presentador del programa 'Hoy día' - Foto: Instagram: Hoy día

Cabe recordar que el artista subió hace poco una publicación, en la que sale junto a sus compañeros de set, manifestando que la pasan muy bien durante las grabaciones y recalcó que les ha cogido un gran cariño.

“¿Qué si SOY FELIZ? A mí díganme mamar gallo (como decimos en Colombia), echar carrilla, echar desmadre, joder la vida, vacilar o como se le diga en cualquiera de sus países. Ese es mi ambiente natural. Los quiero compañeros, qué rico la pasamos en nuestro trabajo”, expresó.