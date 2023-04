Daniela Ospina se sinceró y habló sobre las cirugías estéticas que se ha realizado, ¿se arrepintió?

Daniela Ospina se ha convertido en una de las mujeres más seguidas de las redes sociales. Aunque la paisa se dio a conocer hace años gracias a su relación con el futbolista James Rodríguez, con quien tuvo a su única hija, Salomé, lo cierto es que desde ese entonces Daniela empezaba a hacer una carrera por sí misma.

La colombiana ha demostrado que el amor propio es lo más importante - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @daniela_ospina5

En la actualidad, la hermana del célebre arquero David Ospina de la Selección Colombia cuenta con un emprendimiento de ropa deportiva y también se ha dedicado a crear contenido para las redes sociales.

Aunque la empresaria ha estado en el ojo público en las últimas semanas gracias a su compromiso con el venezolano Gabriel Coronel, lo cierto es que el físico de la también modelo ha sido materia de comentarios desde hace tiempo.

La colombiana suele ser muy activa en redes sociales y esta vez quiso abrir una dinámica de preguntas y respuestas en la que varios seguidores la interrogaron sobre asuntos de su vida personal. Una de ellas le dijo que había notado su cambio mental y físico, y no dudó en preguntar: ¿Si hace años hubieras tenido el crecimiento mental y espiritual, aún te hubieras hecho todas las cirugías?”.

Daniela Ospina es una modelo y empresaria colombiana - Foto: Cuenta de Instagram @daniela_ospina5

Ante eso, la modelo aseguró que le hubiera gustado entender más sobre el amor propio en ese momento y que el tiempo le da ido mostrando que cada cosa tiene su proceso. “Qué buenas preguntas hoy, me encanta, la verdad creo que no, no me arrepiento, pero quizás hubiera tenido más amor conmigo misma, pero yo creo que hace parte del crecimiento diario, de la madurez que vamos adquiriendo con los años y sobre todo de nuestro amor propio”, expresó.

Cabe resaltar que la paisa ha pasado por intervenciones como aumento de senos y también rinoplastia.

Además, le recordó a sus seguidores que el pasado ya queda atrás y que la lección que deja es la que sirve para aprender, agradecer y mejorar como seres humanos.

Los fans de la empresaria mantienen al tanto de sus movimientos, ya que anunció que se va a casar con su actual pareja, Gabriel Coronel, pero aún no ha anunciado una fecha específica ni el lugar donde se realizará la ceremonia.

En un video que compartió Daniela Ospina se evidenció la curiosidad de los seguidores sobre este tema. “Esto preguntan muchas en mi Instagram, ¿me puedes ayudar? Dile algo a la gente que está preocupada”, dijo Ospina.

Coronel se acercó al celular y leyó la pregunta, bromeando al inicio con la propuesta amorosa que le hizo a la empresaria. Allí dejó claro que la boda sí se haría y ocurriría en 2023, pero que prefería no dar detalles de la ceremonia y del festejo que llevaría a cabo.

“Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? (…) No se ría (…). Este año nos casábamos, ¿cierto?, este añito nos casamos”, afirmó, dándole un tierno beso a su prometida.

Daniela Ospina, con este post, aclaró que sí llegará al altar con su pareja sentimental, aprovechando todos los momentos que aún les quedan como novios.

La atención está depositada en Salomé Rodríguez, hija de Daniela y su expareja el futbolista colombiano James Rodríguez, con quien no fue sencillo lidiar en un momento complicado, pero ahora la expareja tiene una buena relación por el bienestar de su pequeña.

Salomé también ha incursionado en el mundo de las redes sociales y ha demostrado que tiene una gran habilidad para bailar; por supuesto tiene personas que la apoyan y la aplauden y otros que, por el contrario, piensan que ella aún está muy niña para tener que exponerse a un mundo como lo es el digital donde todos opinan y critican.