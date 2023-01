“Perfectamente imperfecta”: Daniela Ospina no le teme al qué dirán y así lució sus estrías

Daniela Ospina es una de las mujeres más reconocidas en la farándula colombiana. Su belleza y carisma son solo algunas de las múltiples cualidades por las que millones de personas la siguen en sus redes sociales, apoyándola en cada proyecto que emprende.

Con la llegada del 2023, los famosos han aprovechado para compartir todo tipo de reflexiones con sus fanáticos y Daniela Ospina no fue la excepción. A través de perfil oficial de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 7,3 millones de seguidores, la modelo y empresaria publicó cinco fotografías en las que posó sensualmente en la playa.

Lejos de la “perfección” que muchos buscan plasmar en sus fotos, Daniela no tuvo miedo a mostrar las estrías en su piel. Al contrario, las lució con orgullo y compartió una oportuna reflexión sobre el amor propio.

“En este 2022, el mejor retrato fue encontrar una mujer llena de amor propio. Perfectamente imperfecta”, escribió Daniela Ospina en la descripción de su publicación.

Actualmente, su post suma más de 70.000 ‘me gusta’ y ha recibido centenares de comentarios, los cuales han venido de parte de otras celebridades y, por supuesto, sus fans.

La foto en la que Daniela resalta sus estrías es la tercera en la siguiente galería:

“Divinaaaaaaaa”, comentó la actriz Carmen Villalobos. Por su parte, la presentadora Cristina Hurtado escribió: “Hermosaaa”. Karen Martínez, La Chechi, también se sumó a la ronda de elogios con un “hermosura divina”.

“Eso es ser auténtica y no aparentar lo que no es”; “No es imperfecta; es natural ... bellamente natural”; “Hermosísima, gracias por enseñar tanto que la realidad de las redes sociales es solo una ilusión”; “Qué fotos tan bellas, llenas de amor propio y aceptación, cambios que da nuestro cuerpo con el transcurrir de la vida”; “Cuando estás llena de virtudes y valores, los defectos físicos no se notan”, escribieron otros internautas, aplaudiendo la actitud de Daniela Ospina y su naturalidad a la hora de mostrarse tal y como es.

En otra publicación, Daniela Ospina le dio la bienvenida al 2023 con el siguiente mensaje: “Y así termino el año pasad. Ahora tenemos nuevos 365 días para seguir escribiendo una mejor historia”.

Así se veía Daniela Ospina antes de conocer a James Rodríguez

Daniela Ospina saltó a la fama hace varios años por ser la hermana del arquero Daniel Ospina y pareja de James Rodríguez, con quien tuvo a su hija Salomé. Con el paso del tiempo, la modelo ha trabajo en su propio legado, construyendo su carrera como empresaria.

Años después y luego de su separación, Daniela y su hija construyeron un nuevo hogar. De hecho, la reconocida deportista está a punto de tener un nuevo matrimonio, o eso es lo que ha dicho por redes. Cabe resaltar que su aspecto físico mejoró, su confianza en sí misma es otra y ahora se muestra muy bella por redes sociales.

En la actualidad, la empresaria no se cambia por nadie, pues se encuentra en un idilio de amor junto a su pareja y prometido, Gabriel Coronel, organizando detalles de su boda, que esperan que se realice próximamente.

Aunque, semanas después de confirmarse el compromiso, circuló una imagen en la que se aseguraba que Daniela y Gabriel ya habrían contraído matrimonio en una notaria de Miami, ninguno ha confirmado nada, pero la empresaria antioqueña ha tomado esto como ejemplo para asegurar que quiere tener muchos detalles de su vida en lo privado. Sin embargo, esto no siempre es posible.

Daniela antes de conocer a James Rodríguez

Muchos internautas han asegurado que Ospina se dio a conocer en el país y en el mundo gracias a su matrimonio con el futbolista de la Selección Colombia. Sin embargo, la vida de la modelo ha estado en la luz pública desde un tiempo atrás de su encuentro con quien sería el padre de su hija.

Daniela ha creado una carrera por su cuenta como deportista, al haber pertenecido a varios equipos importantes de voleibol. Además, la mujer, de 30 años, también se ha desenvuelto como empresaria de su propia marca de ropa deportiva y como creadora de contenido para las redes sociales.

Aún así, Daniela no siempre ha sido famosa y parece haber tenido algunos cambios en su físico. Eso es lo que algunos comentan a partir de estas fotos del pasado.

¿Cómo es James de papá? Daniela Ospina no se guardó nada y esto fue lo que respondió

En una reciente entrevista que le brindó Daniela a la revista Aló, la famosa explicó con detalles cómo es la relación de Salomé con su padre, ya que ella vive en Estados Unidos y James está cambiando de residencia, dependiendo del club en el que juegue.

“Creo que Salo tiene una familia muy linda, maravillosa, simplemente con diferente estructura. Tanto su papá como yo tenemos los roles, cada quien cumple su función y su misión, y de eso se trata. Independientemente de que sus papás estén separados, ha sido el mismo amor y el mismo respeto”.

Cabe mencionar que la hija de Daniela y James tenía cuatro años cuando sus padres decidieron separarse; es por esto que la modelo en varias oportunidades ha manifestado que intenta tener una buena relación con el padre de su hija por el bienestar de ambos y de la menor.

“Tenemos muy buena relación. Creo que hay un vínculo muy bonito. La relación de Salo con su papá es muy buena, cosa que ellos dos han construido, y de mi parte también. Siempre he asumido mi responsabilidad y lo he llevado con mucho amor y respeto, para ellos, y sobre todo para mí misma”.

La mujer finalizó asegurando que Salomé ama a su hermano de tres años, Samuel, hijo del centrocampista. “Yo creo que tener un hermano es una bendición. La familia es la que está para uno siempre y su hermano siempre será muy importante en su vida”.