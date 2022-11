Daniela Ospina abrió su corazón y reveló cuál ha sido el episodio que más ha marcado su vida

Muchas de las celebridades acuden a la caja de preguntas de sus perfiles en Instagram para generar un espacio de interacción con sus seguidores, estrategia que les funciona muy bien y les permite mostrarse más cercanos a quienes.

Allí les pueden hacer todo tipo de preguntas y hay algunas que van desde aspectos laborales hasta situaciones muy personales, a las que de manera corta, pero amable, las estrellas entregan su respuesta, como lo hizo recientemente la empresaria Daniela Opsina.

En su última salida en Instagram, uno de los seguidores de la ex de James Rodríguez le preguntó sobre algo que haya marcado su vida para siempre y fue allí donde la celebridad decidió abrir su corazón.

Para comenzar, publicó una foto de Hernán Ospina, su padre y quien en 2019 falleció tras perder una larga lucha contra el cáncer. En la imagen se le ve a ella acompañándolo en la habitación del hospital donde estuvo su padre los últimos días.

Junto a la fotografía, en la que ella aparece recostada en la cama y su padre en una silla, la modelo escribió su respuesta con un tono muy emotivo y reflexivo.

“Este momento, este proceso... es el que más ha marcado mi vida, me dejó con un corazón más frágil, me dejó con dolor, pero sin duda alguna me dejó con una responsabilidad mayor. El amor es tan lindo que hasta pude trascender... y hoy es de aquí hasta el cielo”, explicó la hermana del arquero David Ospina en su respuesta.

La cuenta que se percató de la situación realizó una captura de pantalla para publicarla en su perfil y allí los comentarios sobre lo sucedido mostraron un total respaldo a la empresaria antioqueña.

“El mío también, la muerte de mi hermana, es algo que jamás podré superar y que me cambió, para ser una mejor persona”; “La enfermedad y partida, en este caso de una mamá o papá, nos marcan para toda la vida... nos cambian en muchos aspectos”, fueron dos de los comentarios que escribieron seguidores que se identificaron con el episodio que marcó la vida de Daniela Ospina.

Sobre su matrimonio, tuvo que recalcular la fecha

A mediados de este año, la deportista sorprendió a sus seguidores con la propuesta de matrimonio que le hizo su actual pareja, el actor venezolano Gabriel Coronel; desde el anuncio, los fanáticos de ambo, se han estado preguntando la fecha y el lugar donde se llevará a cabo dicha boda.

Un seguidor de la modelo le volvió a preguntar sobre la fecha de su boda mediante la dinámica de caja de preguntas y respuestas que maneja la red social Instagram. Daniela aprovechó para aclarar que en una anterior oportunidad había brindado una fecha, pero manifestó que se había equivocado; además, aseguró que ella y su pareja están viviendo otros momentos cruciales en su relación y que son prioridad antes de ir al altar.

“Jajaja, tengo que contarles que yo me equivoqué la vez pasada y puse 2022… ¡No! La realidad es que no tenemos fecha. A veces en la vida aprendes a dejar fluir, hay una construcción más importante que se llama familia. El día de la fiesta llegará y les contaré (emoji enamorado)”, explicó Daniela.

Mientras eso pasa, la influyente mujer aparece mostrando su escultural forma y compartiendo mensajes de superación personal. Por su parte, el actor venezolano estuvo en un concurso de baile y se ha empeñado en explotar su otro talento: la música.

Ambas celebridades parecen estar muy enamoradas y, tal como lo han aclarado en varias oportunidades, la fecha del matrimonio no es prioridad para ninguno de los dos, mientras el amor siga estando presente.