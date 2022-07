Darío Gómez, a sus 71 años, era uno de los artistas más cotizados: esta es la millonada que cobraba por concierto

Escuchar cantar a Darío Gómez era un privilegio. Quienes asistieron a sus presentaciones recuerdan cómo el escenario se llenaba de emoción. Había fiesta y trago. Era un espectáculo para olvidar y para recordar. Y con el paso de los años, se volvió uno de los momentos más cotizados del país.

El diario El Colombiano reveló las cifras que cobraba el Rey del Despecho por sus presentaciones. El periódico de Medellín habló con el empresario Jorge Andrés Escobar, gerente de Palmahía, quien lo contrató más de 40 veces. Relató que su agenda siempre estaba llena y que era bastante difícil encontrar un lugar.

Las cifras superaban los 120 millones por presentación, pero el empresario no dudó en decirle al diario que eso era poco frente a la felicidad colectiva que se vivía en cada presentación. Además, agregó que como inversión era también muy bueno, pues la boletería se agotaba y no había asistente que no le sumara a eso una botella, lo cual hacía que para los establecimientos también fuera muy bueno estar en el espectáculo.

¿De qué murió?

La prematura partida del cantante deja un luto profundo en Colombia. El llamado ‘Rey del Despecho’, que acompañó con sus melodías a millones de colombianos en sus momentos más tristes, falleció este martes en la Clínica Las Américas de Medellín.

En un comunicado emitido por la clínica, se revelan las condiciones médicas de su deceso. Gómez ingresó este 26 de julio al servicio de emergencias en estado de inconsciencia.

La clínica cuenta que sufrió un colapso súbito en su residencia y llegó sin signos vitales. A pesar de que el personal del hospital, uno de los mejores de Antioquia, hizo todo lo posible por reanimarlo, el cantante falleció a las 7:31 p. m.

El país llora a Darío Gómez

Era uno de los artistas más queridos por los colombianos. En redes sociales, miles de personas se han volcado a poner sus mensajes de condolencia. Era la voz que millones escuchaban ante una decepción de amor. Y por eso, tenía ese apodo, que él lucía con orgullo.

En varias ocasiones, el cantante reveló que este sobrenombre se lo puso el locutor Nelson Moreno Holguín, en el momento en que promocionaba uno de sus discos en 1992, pues lo presentó como Darío Gómez, el ‘Rey del Despecho’, y desde ahí lo usó por el resto de su carrera.

“Yo nací para distraer el dolor / Desde que un amor me pagó con traición”, son algunas de sus líneas.

Hoy sus seguidores recuerdan el que fue uno de sus mayores éxitos, Nadie es eterno, la canción que inspiró incluso una novela emitida por la televisión nacional desde 2007 hasta 2008.

Darío Gómez, la inspiración de muchos cantantes populares que entonaban sus melodías cuando eran chicos, vivió la fama de su voz, pero también el drama de una existencia marcada por la muerte, violencia doméstica y hasta brujería.

A los 16 años, con sus propias manos, le puso fin a la vida de su padre, en medio de una pelea doméstica en la que quiso defender a su madre y a sus hermanos. Esa tragedia lo marcó desde muy joven.

Según contó en un par de ocasiones, la tragedia se desató en el mismo momento que su padre se fijó en una mujer que le hizo brujería. Esa amante le preparó un maleficio que literalmente enloqueció a Marco Aurelio, su papá.

Darío Gómez, el rey del despecho - Foto: Instagram @elreydeldespecho

Fueron varias las noches que el señor llegó a la casa con la firme intención de matar a su mamá, Ana Abigail Zapata. Siempre, completamente fuera de sí. Orlando, el mayor de los hermanos, optó por irse de la casa y estar lejos de tanto problema.

Quedaron en medio de ese panorama de violencia doméstica Elma, Heriberto, William y Darío. Ninguno entendía a qué hora don Marco Aurelio se había transformado en un monstruo. Pero tocaba hacerles frente a los problemas y frenar los abusos constantes de los que eran víctimas todos en la casa. Le daban ataques de celos, gritaba, vociferaba.

Una noche, el señor sobrepasó todo límite. Mientras los hermanos dormían, Marco Aurelio comenzó a golpear brutalmente a su mujer. En medio de la pelea, agarró una escopeta, con la intención de matarla, pero los hijos se le lanzaron encima, y Darío alcanzó a quitarle el arma, con tan mala suerte que el artefacto se disparó y su papá cayó muerto.

Vivir con eso no fue nada fácil en esos años adolescentes, quiso suicidarse porque no se sentía capaz de vivir con ese martirio y esa culpa. Gracias al apoyo de su mamá, que no lo desamparó en esa época, Darío logró salir adelante.

Pero el drama no terminaba. Otros en la familia, como su tío Israel, hermano de Marco Aurelio, no creía que todo había sido un trágico accidente. Lo persiguió y amenazó. Salió de su natal San Jerónimo para irse a Medellín para vivir con sus abuelos.

Fue allí donde inició su camino en la música, se casó con Marta Nubia Pineda, y el día de la boda se vio empañado por la muerte de una persona que se metió en una pelea desatada en plena fiesta.

Tuvieron tres hijos. Entre ellos, su hija mayor Luz Dary, quien también le provocó un enorme dolor del que casi no se repone.

Daniela, la nieta de Darío Gómez. Facebook Darío Gómez - Foto: Facebook Darío Gómez

Otra tragedia, otro luto, no paró de llorar y cantarle al dolor. La partida de su hija no se comparó jamás con el duelo que vivió por la muerte de su progenitor.

Luz Dary falleció por culpa de un disparo que iba dirigido a un amigo al que saludó en la calle. La mujer dejó huérfana a su nieta, de tan solo cinco años, pues ella era madre soltera, desde que murió el papá de la niña. Daniela, un tema del paisa, está dedicado a la pequeña.

Con el paso del tiempo, Darío Gómez supo reponerse de cada desconsuelo y de cada tragedia. Pese al enorme dolor, fue un hombre fuerte que no se dejó derrumbar y que hizo de la música su mejor amiga para afrontar la adversidad y acompañar a miles de colombianos despechados que le siguieron por décadas. Hoy, muchos le recordarán por sus melodías.

El adiós al Rey

Personalidades de todo el país han lamentado su deceso. Uno de los mensajes más emotivos lo puso el expresidente Álvaro Uribe. “Noche triste con Darío Gómez ya llegando al cielo. Sus canciones y su personalidad quedan alojadas en el corazón de millones. Gracias, maestro Darío”, señaló.

A través de esa misma vía, el Ministerio de Cultura resaltó la importancia de Darío Gómez en la música colombiana y lamentó su muerte. “Lamentamos el fallecimiento de Darío Gómez, el ‘Rey del Despecho’, reconocido cantante y compositor colombiano de música popular. Recordaremos por siempre sus interpretaciones y las letras que han acompañado a los colombianos generación tras generación”.

El presidente Iván Duque, por su parte, escribió: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del intérprete y compositor Darío Gómez, el ‘rey del despecho’, uno de los más grandes exponentes de la música popular colombiana. Acompañamos con solidaridad a sus familiares y amigos, y les enviamos nuestro abrazo fraterno”.

Los alrededor de la clínica Las Américas se atiborraron de los seguidores de Gómez. En vehículos, motos y a pie, los fanáticos lo recordaron, entonando canciones como Nadie es eterno. “Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo”, cantaban algunos fanáticos del cantante fallecido.

Debido a la gran cantidad de personas que llegó a los alrededores de la clínica, varias vías de ese sector quedaron bloqueadas. Su velación será en el Atanasio Girardot, se espera que miles de colombianos asistan a su despedida.