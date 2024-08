Dayana Jaimes aclaró detalle ‘íntimo’ de su relación con Martín Elías; contó si aún duerme en la misma cama que compartían

Martín Elías, hijo de Diomdes Díaz, fue una de las grandes voces que tuvo el vallenato, desde su juventud mostró un gran talento y poco a poco se fue abriendo camino en el mundo de la música, se convirtió en toda una realidad con grandes éxitos como ‘10 razones para amarte’. Lastimosamente, un fatal accidente de tránsito acabó con su vida y dejó un gran vacío en esta industria.

Han pasado ya siete años desde aquel día, pero los recuerdos de Martín continúan más vivos que nunca junto a su música. Una de las más afectadas con su muerte fue su esposa, Dayana Jaimes, con quien el artista tuvo una hija llamada Paula Helena Díaz Jaimes, que para el momento del accidente era muy pequeña.

Martín Elías siempre guardó un gran respeto por la carrera artística de su papá y Rafael Orozco. | Foto: Instagram @martineliasdiaz

Siempre que hay oportunidad, la mujer recibe muchas preguntas acerca de cómo ha hecho para superar la pérdida de su esposo, una batalla en la que su hija ha sido su principal motivación. Jaimes siempre se ha mostrado muy abierta a este tema y más con sus seguidores, con quienes comparte muchas de las anécdotas que vivió con el intérprete.

Hace poco, la comunicadora social realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram, donde los internautas aprovecharon para preguntarle cosas de Martín. Uno de los interrogantes fue si todavía conserva el anillo de matrimonio que en su momento le puso el artista en uno de sus dedos.

“Yo el anillo de matrimonio lo dejé de usar hace mucho tiempo. Este es el del matrimonio que tiene el nombre de Martín, a mí me encanta, es súper lindo, tiene puntos de diamantes (...) Y el anillo de compromiso, el que me dio con un diamante que compró en Nueva York cuando fue a grabar un video con Felipe Peláez, como yo no quería usarlo, lo que hice fue mandar coger el diamante y arreglarlo, ahora lo uso como un dije”, contó.

Jaimes reveló secretos de su intimidad con el cantante. | Foto: Tomada de Instagram @dayanajaimes55

“A mí me causa mucha risa sobre todo cuando me dicen si es la misma cama (...) No, no es la misma cama, ya eso se los había dicho, pero sí es la misma casa con algunas remodelaciones, pero si me vas a regalar la casa la recibo con todo el gusto”, apuntó.

Jaimes no se guardó nada y explicó los motivos por los que tomó la decisión: “¿Por qué cambié la cama? Porque los colchones cumplen un ciclo y había que cambiarlo y la cama ya era antigua y no me gustaba”.