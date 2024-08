Expareja de Alfredo Redes no se guardó nada y se pronunció por rumores al terminar su relación: “No tienen ni idea”

Figuras como La Segura y Karen Sevillano demostraron su compromiso con sus parejas Ignacio Baladán y Neider García, incluso dentro del encierro. Sin embargo, no todas las historias tuvieron un final feliz. El influencer cartagenero Alfredo Redes, quien se encontraba en una relación estable con Yulieth Almario, con quien tiene a su bebé Isaías, sorprendió a sus seguidores con una noticia inesperada.

Nataly Umaña rompió el silencio y expuso por qué engañó a Alejandro Estrada: “Traté de luchar, no tuve en cuenta sentimientos”

Contexto: Nataly Umaña rompió el silencio y expuso por qué engañó a Alejandro Estrada: “Traté de luchar, no tuve en cuenta sentimientos”

Alfredo Redes terminó la relación con Yulieth Almario

“Yulieth y yo no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días”, confesó Alfredo.

A lo que agregó: “Para que sepan y no me vuelvan a preguntar más por eso, se los agradezco. No vivimos juntos, yo estoy viviendo solo, entonces para que sepan y todo esté claro”.