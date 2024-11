Delicada situación para Juan Pablo Llano, de MasterChef: su esposa revela lo ocurrido

Pero no todo es color de rosa para el actor paisa. Pese a las satisfacciones que le ha dejado su participación en la cocina más grande de Colombia, al parecer, no está pasando por su mejor momento en su vida familiar, tal y como lo reveló su esposa, Catalina Gómez.

¿Qué pasa en la vida de Juan Pablo Llano?

Juan Pablo ha demostrado ser un concursante muy disciplinado y, por eso, no ha dudado en seguir las recomendaciones que le hacen cada uno de los tres chefs que sirven de jurados en el programa, noche tras noche, durante cada capítulo de MasterChef.

Sin embargo, el hecho de estar participando en este concurso de cocina le ha obligado a estar lejos de su familia, lo que no siempre es fácil de manejar. No obstante, siempre ha contado con el apoyo de su compañera y mano derecha Catalina Gómez , quien siempre ha estado a su lado y se ha convertido en una de sus fans frente a sus preparaciones.

¿Problemas en casa?

Como cualquier pareja, cualquier situación en casa se resuelve entre dos, sin importar la distancia. De hecho, actualmente en la casa de Juan Pablo hay una situación delicada que ha afectado a toda la familia y en especial al actor, quien por cumplir con sus compromisos laborales, en este momento no puede estar al frente de la situación.

Por fortuna, la mascota ha reaccionado muy bien a los tratamientos médicos, por lo que ha presentado mejoría en su estado de salud, tal y como lo afirmara la misma Catalina: “Me hicieron exámenes, me pusieron inyecciones, me mandaron tratamiento y ya estoy mejorando”.