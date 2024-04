Desgarradoras palabras de Luly Bossa a su hijo tras un mes de su muerte; le pidió perdón: “No me quiero olvidar de tu risa”

Aunque en días pasados subió fotos y videos recordándolo, recientemente la actriz compartió un desgarrador clip junto a un emotivo mensaje, en el que reflejaba la tristeza que lidia en su corazón. La celebridad no dudó en dedicar unas palabras llenas de amor y dolor, evidenciando que este proceso no ha sido sencillo.

Luly Bossa dedicó palabras a su fallecido hijo, Ángelo Bossa

“No me quiero olvidar de tu risa, de tu cara, tus ojos, tus manos, no quiero que te me pierdas en la espesura del tiempo. Estas vivo en mí, hijito de mi alma”, escribió, reuniendo miles de reacciones.