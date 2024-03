Mánager de Luly Bossa salió a disculparse por el ‘malentendido’ con Epa Colombia y su donación, ¿qué dijo?

Tras la partida de su hijo, Bossa solicitó la colaboración de allegados y conocidos, pues no contaba con los ingresos económicos o un seguro funerario para despedir a su ser amado. Este detalle llamó la atención de muchas personas, quienes no dudaron en tenderle la mano y ayudarle.

Epa Colombia contó cuánto dinero envió a Luly Bossa

Ante los reproches del equipo de la actriz, la influencer dijo: “Ayer, en el ‘en vivo’ dice la actriz que yo no di absolutamente nada, que yo no me contacté con el equipo. Amiga, yo no tengo que contactar con el equipo porque sé que ella estaba pasando por un duelo en un momento difícil en su vida”.