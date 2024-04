Luly Bossa llenó de ternura las redes al mostrar quién ha sido su “calmante” tras la muerte de su hijo Ángelo

Detalles sobre la muerte de Ángelo

“Yo no quería que él se diera por vencido, pero estaba cansado. Mi hijo mayor decía que él seguía vivo por mí”, contó Bossa. “Él estaba perfecto, es que es lo increíble, no tenía flemas, no tenía reflujo, no tenía nada”, agregó.

“Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud, llamé a una vecina aquí que el hijo es médico, nadie me abrió. A veces Ángelo volvía, tenía pulso, y volvía y se me iba. No podían hacer nada, no le encontraban la vena. Hizo un paro. Se lo llevaron, la ambulancia salió antes que yo, una vecina apareció y me dijo ‘venga, yo la llevo’. Llegué cinco minutos después y cuando el médico me vio me dijo ‘mire, no hay nada que hacer’”, contó.