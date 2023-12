Después de ‘Rigo’, actriz colombiana no ha podido conseguir trabajo: “No sé si tengo muy claros los criterios”

La fama de Stephania, bogotana de nacimiento, no solo se da frente a las cámaras, sino que también tiene gran representatividad en redes sociales, donde acumula millones de seguidores.

Asimismo, la colombiana ha mostrado su versatilidad a la hora de interpretar personajes, pero lo cierto es que más allá de la popularidad que actualmente la persigue, confesó que obtener uno que otro papel no ha sido una tarea fácil.

En efecto, contrario de lo que muchos podrían pensar, resulta que el aspecto físico de Duque no siempre le ha jugado de la mejor forma, pues la actriz hace poco aseguró que por ser “bonita” no le han dado trabajo; de hecho, remarcó que ni casting le han hecho tan pronto saben que ella es la que se presenta para determinado personaje.

“Me han dicho que no verán mi casting”

Luego de lo anterior, dio a conocer su experiencia con base en el aspecto físico que tiene: “En ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes, me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese papel”, manifestó Stephania Duque Pinzón.