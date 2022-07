“Dolor insoportable”: infectado con viruela del mono alertó sobre síntomas de la enfermedad

La viruela símica es una zoonosis vírica (enfermedad provocada por virus transmitido de los animales a las personas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud).

MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala que los síntomas son:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares y dolor de espalda.

Ganglios linfáticos inflamados.

Escalofríos.

Agotamiento.

Sarpullido con llagas que pueden parecer granos o ampollas. Puede estar en la cara, dentro de la boca y en otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el pecho, los genitales o el ano. Pasa por diferentes etapas antes de curarse por completo. Esto puede tomar varias semanas.

De hecho, Harun Tulunay, un líder comunitario que lucha por la salud sexual y mental en Londres, según Caracol TV, habló de los síntomas que presentó durante una entrevista con la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Dijo: “Sentía los ganglios linfáticos adoloridos e hinchados. La fiebre subió a 39,6 °C. Tomaba ibuprofeno y analgésicos para no temblar. El quinto día me quedé tumbado en el sofá, sin poder moverme ni dormir. Me sentía solo y el dolor era insoportable”.

Agregó: “Cuando me remitieron a una prueba de viruela del mono en una clínica de salud sexual solo tenía una ampolla en la nariz. Empezó siendo del tamaño de la punta de un bolígrafo y luego se hizo más grande y dolorosa. Debido a las lesiones en la garganta, no podía tragar, comer o beber. Fue muy doloroso”.

Asimismo, añadió que cuando el resultado fue positivo para viruela del mono sintió alivio: “Lo único que sentí fue alivio porque ahora sabía lo que tenía. Pero seguía asustado porque, aunque soy un defensor de la salud sexual, nunca pensé que la viruela del mono pudiera ser tan grave. El nivel de dolor me sorprendió. También me di cuenta de lo solo que estaba. No podía recibir la visita de amigos o familiares. Pensé que si moría de esta enfermedad, moriría solo”.

Sobre la misma línea es importante señalar que no existen tratamientos específicos para la viruela del simio y muchas personas mejoran por sí solas.

No obstante, dado que la viruela del simio y la viruela son similares, los medicamentos antivirales y las vacunas que protegen contra la viruela también pueden ayudar a tratar y prevenir la viruela del mono.

También se puede recomendar medicamentos antivirales para quienes tienen más probabilidades de enfermarse gravemente, como los pacientes con sistemas inmunitarios debilitados.

¿Cómo protegerse?

Evitar el contacto de piel a piel con personas que tienen un sarpullido similar al de la viruela símica o del mono.

No tocar el sarpullido ni las costras de una persona con viruela símica o del mono.

No besar, no abrazar, no acariciar ni tener relaciones sexuales con una persona que tenga viruela símica o del mono.

No compartir utensilios para comer o vasos o tazas con una persona que tenga viruela símica o del mono.

La viruela del mono pertenece a la misma familia del virus de la viruela. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No tocar ni manipular la ropa de cama, toallas o ropa de vestir de una persona que tenga viruela símica o del mono.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar un desinfectante de manos a base de alcohol.

“Las personas con viruela símica o del mono en el brote actual generalmente reportan haber tenido contacto físico cercano y continuo con otras personas que tienen esta enfermedad. Muchas de las personas afectadas en los brotes actuales en todo el mundo son gais, bisexuales u hombres que tienen relaciones sexuales con hombres”, señalaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).