El actor de doblaje que le dio voz a He-Man, Rubén Moya, falleció a los 62 años

Este lunes 12 de junio se celebra el día internacional del doblaje y en el marco de esta celebración la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi) dio a conocer que el actor de doblaje que le dio voz a Morgan Freeman y He-Man, Rubén Moya, falleció a los 62 años.

Hay que recordar que Rubén Moya nació el 31 de octubre de 1960 en Chilpancingo, Guerrero y su preparación artística la hizo en el Instituto Andrés Soler de la Anda y en el Centro de Arte Dramático.

“A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Andi”, señaló la Andi en una publicación de Instagram.

Según la agencia de noticias Milenio,“entre algunos personajes que dobló como una voz recurrente, se encuentran los actores Danny Glover, Jon Voight, José René Ruiz ‘Tun Tún’, Kris Kristofferson, Dennis Farina, Brad Garrett, John Goodman e incluso a Arnold Schwarzenegger en algunas ocasiones”.

Así las cosas, tras conocerse la noticia, varias personalidades del doblaje han utilizado sus redes sociales para lamentar la pérdida.

“Una de las voces más emblemáticas del mundo del doblaje se ha apagado. Descanse en Paz el GRAN Rubén Moya”, escribió Lalo Garza, quien es la voz de Krilin en Dragon Ball Z y Josh Nichols en Drake & Josh.

Inteligencia artificial comenzó a dejar sin trabajo a los actores; uno de ellos narró su situación

La inteligencia artificial comenzó a meterse de a poco a la industria del entretenimiento y a dejar uno que otro afectado. Es el caso de un locutor y actor de doblaje argentino, quien compartió su historia y advirtió que su trabajo fue reemplazado por una herramienta de IA.

El afectado fue Alejandro Graue, un hombre de 36 años quien durante los últimos meses de 2022 trabajó para doblar los videos de un canal en YouTube para Latinoamérica; sin embargo, se quedó esperando su renovación para 2023.

El actor de doblaje argentino Ale Graue no volvió a ser contratado para doblar los videos en los que usualmente trabajaba. - Foto: Fotomontaje Semana / Capturas de pantalla 0:26 segundos - Video sin nombre publicado por la cuenta de Twitter @AmecaTheRobot / Foto tomada de la cuenta de Instagram @alegraue

Cuando quiso indagar por qué no fue llamado para continuar, no encontró explicación alguna; sin embargo, cuando vio uno de los videos que solía doblar, se percató que el clip había sido doblado por una herramienta de inteligencia artificial.

“Le doy reproducir y en vez de echarme a mí, escucho una voz muy prolija, muy correcta diciendo: ‘hola, bienvenidos, este es un nuevo video…’, y así continuaba una voz robotizada, horrible, fuera de sincronía”, dijo el actor argentino.

Cuando quiso volver a entablar diálogo con quienes fueron sus jefes, le explicaron que una herramienta basada en inteligencia artificial lo había reemplazado por solicitud del cliente, dijo el afectado a Radio con Vos, un programa de una emisora local.

En ese mismo programa advirtió que se había enterado de que, si el ensayo salía a la perfección, la compañía para la que trabajaba no solo no lo iba a volver a contratar, sino que iba a despedir a los otros colegas que se encargaban de los demás doblajes y del resto del equipo de producción.

“Para quienes me preguntan, es un trabajo independiente de una empresa que obviamente solo busca optimizar costos, no le importa lo artístico del resultado. Tal y como pasa con los videos de TikTok, se escucha una voz monótona, sin cambios de ritmo, emociones, etc., pero ahí está”, explicó el actor en su cuenta de Twitter.

“Yo sigo pensando que lo que tiene que ver con lo artístico, con lo comunicacional, cuando tiene que ver matices, intenciones, eso es lo humano. Algunos comentarios del video decían que no se entendía y preguntaban qué había pasado con la otra voz, obviamente estaba falto de sentimiento”, añadió.