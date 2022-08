“El amor se transforma”: Carolina Cruz tras ser interrogada por Lincoln Palomeque

La presentadora Carolina Cruz es una de las más reconocidas en Colombia; en los últimos meses ha estado en tendencia en redes sociales debido a su separación con el actor Lincoln Palomeque, tras más de una década juntos y dos hijos.

La presentadora también sorprendió a sus usuarios con la noticia de que dejaría de estar en Día a Día por un tiempo, debido a un paseo familiar que realizaría.

Constantemente la vallecaucana habilita una cajita de preguntas para hablar con sus seguidores y mantenerlos actualizados, de hecho en su más reciente actividad fue preguntada por su relación con Palomeque, pues se les vio juntos.

La presentadora no tuvo problema en abordar el tema y contar detalles de la situación, de hecho, no dudó en mencionar lo buen hombre que es Palomeque y el afecto que existe.

Una de las preguntas fue “Cómo deja uno de amar después de 14 años”, a lo que Cruz respondió “El amor se transforma. Uno cambia, cambia la manera en la que ves a la persona y cambia la manera de amar”, añadió Cruz.

“¿Quién dijo que cuando uno se separa tiene que terminar de enemigo de esa persona? Además, es el papá de mis hijos y escogí un muy buen hombre para ser el padre de ellos”, indicó inicialmente.

Luego, la exreina de belleza puntualizó que están en un constante contacto y añadió: “Tenemos una muy buena relación y así va a ser siempre. Por nosotros dos y por los chiquitos”.

Ante los rumores de una supuesta reconciliación, la empresaria vallecaucana aprovechó la dinámica para aclarar que no ha vuelto con el artista. Además, puntualizó que sigue soltera.

Cabe mencionar que Carolina Cruz compartió en marzo pasado un corto comunicado de prensa en sus redes sociales y confirmó que se separó oficialmente de Lincoln Palomeque luego de 12 años de relación sentimental.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, indicó en aquella oportunidad.

La caleña rompió el silencio hace unos días y habló por primera vez sobre las razones por las cuales terminó con el cucuteño, que se alejó de su hogar en medio de la pandemia debido a los proyectos laborales en los que estaba trabajando.

“Cuando uno toma este tipo de decisiones, que son difíciles y no se toman de un día para otro, es porque lo has pensado muy bien. La verdad es que es una decisión pensada, no importa si nunca me casé”, indicó en el programa La Red.

Por último, concluyó: “Yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo. Además, yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ¿qué quiero yo en mi vida?”.

Carolina Cruz planea hacerse atrevido tatuaje en sensual zona de su cuerpo

la vallecaucana le contó a sus seguidores que tiene en mente tatuarse, pero no se ha decidido sobre el diseño de la marca de tinta para su cuerpo.

Aunque no es la primera vez que Cruz se ha tatuado, lo singular de la situación es que la presentadora de televisión comentó que tiene una disputa sobre la zona en donde pretende tener una nueva marca corporal, en comparación con el motivo de otro tatuaje que también tiene pensado hacerse.

Así las cosas, Cruz compartió que ya llegó a Colombia, pero antes de eso la modelo posteó una fotografía del tatuaje que, al parecer, tiene contemplado hacer realidad.

En la instantánea aparece la parte interna de un antebrazo con un tatuaje de camándula o rosario, como reflejo de sus creencias religiosas.

“Uno de los antojos que tengo apenas llegue…”, escribió la famosa colombiana.

En adición, Cruz le preguntó a sus seguidores en la caja de encuestas: “¿Les gusta?”.