“No me despido de mi hija”: habla padre de Aranza Peña, fallecida actriz de ‘La Rosa de Guadalupe’

En la tarde del pasado lunes 8 de agosto fue ubicado en una bóveda el cuerpo sin vida de la actriz mexicana Aranza Peña, quien se accidentó fatalmente el pasado sábado 6 de agosto. Sus familiares y amigos más cercanos estuvieron velándola, hasta que el ataúd fue llevado a la cámara mortuoria, en Ciudad de México.

Al respecto, su padre, Sergio Peña Aburto, aseguró: “Aunque mi hija amaba Salina Cruz y Oaxaca amaba a mi hija, la decisión de ella siempre fue quedarse en CDMX, su segundo hogar. Por eso tomamos la decisión de que su cuerpo fuera enterrado acá”, según publicó Univisión.

Asimismo, manifestó, ad portas de dejar su ataúd en el cementerio: “No me despido de mi hija. No sé en cuánto tiempo, en un segundo, en un minuto, en una hora, en un día, o en un año, pero voy a estar con ella; ella me va a estar cuidando. Mi ‘chaparrita’, de sonrisa hermosa y de corazón noble”, expresó el hombre con la voz quebrada.

“Ella se va feliz de haber tenido todas estas amistades. Todos aquellos que algún día tuvieron el honor de conocer esta ‘chaparrita’, la llevarán en su corazón, estoy seguro. Donde ella pasaba era luz, alegría. Hoy su natal Salina Cruz está triste, con un dolor tremendo; me pidieron que la llevara, ella no puede ir allá, porque desde allá arriba nos está viendo. Ella amaba México, y aquí se queda, sí, se queda en la ciudad, al cuidado de mis padres y de su tía”, agregó su padre, conforme se escucha en un video compartido por TVn noticias.

Vale mencionar que la joven actriz mexicana es recordada por su participación en múltiples entregas de producciones televisivas como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Familiares sepultaron a la actriz Oaxaqueña Aranza Peña.



El sepelio fue en un panteón de la Ciudad de México. #TwitterOax #SalinaCruz #Tehuantepec #Juchitán #Oaxaca pic.twitter.com/jriOIrUwC2 — Enlace Istmo Noticias (@enlaceistmo_) August 8, 2022

Según informaron medios internacionales, el fatídico hecho ocurrió en la madrugada del sábado 6 de agosto, en el estado de Oaxaca, en México, lugar de origen de la artista. El relato de los hechos compartido por el medio mexicano Univisión indica que el vehículo en el que se movilizaba la actriz colisionó contra un poste, por las calles de Salinas Cruz.

Mientras que las hipótesis que se manejan, al rededor del accidente, es que Aranza Peña iba conduciendo el auto cuando no pudo mantener el control del mismo, que iba en aparente exceso de velocidad, por lo que terminó estrellándose. Pese a recibir la atención médica pertinente, la mexicana de 25 años falleció.

Familiares sepultaron ésta tarde a la actriz Aranza Peña en un cementerio de la Ciudad de México.



La actriz de Televisa oriunda de Salina Cruz, Oaxaca murió en un accidente vehicular en la Ciudad de México. #TwitterOax #Oaxaca #Tehuantepec #SalinaCruz pic.twitter.com/4gTsMH6GiM — Enlace Istmo Noticias (@enlaceistmo_) August 8, 2022

Peña se había formado para ser actriz y uno de los pasos que dio en su camino fue precisamente en el Centro de Educación Artística de Televisa, institución que también lamentó el suceso a través de sus redes sociales oficiales.

Ella se “perfiló para ser una de las promesas de Televisa, pues la joven salida del CEA comenzó a obtener grandes papeles en proyectos importantes para la productora, asimismo, participó en proyectos pequeños como La hora nacional o Esta historia me suena”, según registró el portal mexicano Terra.

De igual manera, desde ese medio, aseguraron que durante los últimos meses, “la actriz se había enfocado en las redes sociales, ya que era un influencer con más de 94 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde compartía todo sobre sus viajes y los proyectos más importantes en donde tenía participación”.