Olivia Newton: ¿quién era el hombre con el que se casó en un país de Latinoamérica?

El pasado lunes, 8 de agosto, el mundo lamentó la triste noticia del fallecimiento de la querida actriz, Olivia Newton-John, a sus 73 años, luego de que un cáncer le quitara la vida después de varios años de lucha. Se hizo famosa por ser la protagonista de Brillantina, junto a John Travolta.

Respecto a la producción, Olivia aseguró en una entrevista de Forbes en 2018 que “hacerlo fue divertido. Es increíble que (el film) siga resonando. Uno dice ‘Sandy y Danny’ y la gente sabe al instante de lo que uno habla”.

Grease ―nombre original de la película― fue el musical más taquillero durante tres décadas, y Newton-John y Travolta mantuvieron una estrecha relación después del rodaje. “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho”, escribió el lunes Travolta en una publicación de Instagram, firmada: “¡Tu Danny, tu John!”.

No había nadie más “en el universo” que pudiera interpretar a Sandy, había dicho antes Travolta sobre Newton-John, quien cumplió 29 años durante la realización de Grease, y luego reveló que su coprotagonista tuvo que convencerla para asumir el papel porque ella tenía dudas sobre si era demasiado mayor para interpretar a una adolescente.

“Si eras joven en los años 1970, recuerdas la portada del disco con Olivia con esa camisa azul, con esos grandes ojos azules mirándote”, recordó Travolta en una entrevista con motivo del 40 aniversario de la película, en 2018.

A lo largo de su vida, Olivia tuvo dos esposos, el primero de ellos fue Matt Lattanzi, actor y bailarín con quien sostuvo un matrimonio desde el año 1984 hasta 1995. Y fue el padre de su única hija, Chloe Rose Lattanzi, que nació el 17 de enero de 1986.

Luego de ello, por algunos amigos en común, conoció a Johny Easterling en la década de los 90, pero no fue sino hasta 2007 que se enamoraron, debido a que él se fracturó la columna y tuvo que estar en casa de Olivia, hasta que en 2008 se casaron. John es “un empresario de salud natural que fundó Amazon Herb Company con sede en la Florida”, conforme lo publicó el diario La Razón de México.

Para hacer oficial su matrimonio, realizaron dos reuniones muy especiales, una celebración fue espiritual e inca y ocurrió fuera de Perú, el 21 de junio de 2008, mientras que la otra fue frente a la playa de Florida, en Los Estados Unidos, el 30 de ese mismo mes y año.

De otro lado, la artista ganadora de múltiples premios Grammy y cuya carrera abarcó más de cinco décadas, incluyendo canciones que encabezaron las listas de éxitos como “Physical”, consagró gran parte de su tiempo a organizaciones benéficas desde que en 1992 le diagnosticaron por primera vez cáncer de mama.

La estrella dedicó varios álbumes y conciertos a recaudar fondos para la investigación y la detección temprana de la enfermedad, incluyendo la construcción de un centro de salud en su hogar adoptivo de Melbourne que lleva su nombre.

“No me gusta decir ‘luchar’”, expresó Newton-John al Channel Seven TV de Australia, en septiembre de 2018, después de revelar que le habían diagnosticado cáncer por tercera vez. “Me gusta decir ‘ganar’, porque ‘luchar’ genera esa ira e indignación que uno no quiere”.

Newton-John, que también tenía nacionalidad británica, “falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, dijo su esposo, John Easterling, en un comunicado en redes sociales. La causa de muerte no fue mencionada en la declaración de su familia.

*Con información de AFP.