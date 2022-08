Olivia Newton-John: estas son algunas de sus producciones más importantes

La actriz y cantante británico-australiana Olivia Newton-John falleció este lunes a los 73 años de edad, rodeada de familia y amigos en su rancho del sur de California, según informó su marido, John Easterling.

La intérprete se hizo famosa en todo el mundo gracias a su actuación protagónica en la película musical ‘Grease’ (’Vaselina’ en su traducción al español), estrenada en el año 1978 junto a John Travolta. Su papel de Sandy la catapultó a la fama con canciones como You’re the One that I Want, Summer Nights o Hopelessly Devoted to You.

No obstante, y previo a la película, la artista ya había tenido varios éxitos musicales, aunque tras su gran papel en Grease hizo películas como Xanadu y se consagró con canciones como Physical, de 1981.

Aunque las expectativas en las películas como Xanadu y Two of a Kind fueron altas, el protagonismo y el éxito no la acompañaron en estas dos producciones.

Olivia Newton-John también participó en producciones que cautivaron tanto a grandes como a chicos, ya que la gran versatilidad de la artista la hizo cobrar importancia en las cintas como: Tal para cual, Una mamá para Navidad, Glee, El muy excelente Sr. Dundee, Romance navideño, Una chihuahua en Beverly Hills 2 y Cara a cara.

Gracias a estas películas y a las diferentes producciones musicales en las que participó, la artista tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Newton-John, desde los años 90, combatió el cáncer, luego de que le fuera diagnosticado y tuviera que frenar parte de sus proyectos artísticos. Tras largos tratamientos a los que se sometió, la actriz logró recuperarse y emprendió un fuerte camino por defender las investigaciones sobre el cáncer y otros problemas de salud que acaban con vidas.

‘Grease’

Su presentación estelar en la icónica película de 1978 será recordada por miles de seguidores, quienes actualmente siguen disfrutando y cantando temas como You’re the One that I Want, el cual ha sido centro de toda clase de reacciones por lo contagioso y único que es.

Su rol de Sandy en el filme, donde compartió protagónico con John Travolta, quedará en la memoria de los amantes de estos clásicos del cine.

Quebrantos de salud

Fue en 1992 cuando se le diagnosticó cáncer de mama, pero remitió. Sin embargo, con el pasar de los años pudo llevar la enfermedad, pero fue hospitalizada de nuevo en el año 2013, cuando los médicos lograron pararlo y controlarlo.

Aunque la batalla parecía ya superada, desde 2017 resurgió y hasta la fecha no pudo contrarrestar sus quebrantos de salud.

Su muerte

Newton-John falleció “tras un viaje de 30 años de cáncer”. “Ha perdido su batalla contra un cáncer de mama metastásico”, relató una fuente cercana a la familia.

Por otra parte, luego de este anuncio realizado en Estados Unidos, en la cuenta oficial de su Instagram realizaron una publicación en la que notifican la noticia.

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Pedimos a todos que por favor respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, se puede leer al inicio de la publicación que se realizó en la cuenta oficial de Instagram de la actriz.