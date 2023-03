“¡El colmo!”: este fue el regaño de Maía a los participantes de ‘La descarga’; como en colegio

Diariamente, el reality La descarga, del canal Caracol, cautiva más a los televidentes por el talento de los participantes que hacen parte del concurso de canto en el que los jurados también terminan siendo protagonistas. Siempre hay una sorpresa distinta en cada episodio, despertando todo tipo de reacciones en miles de espectadores que siguen el paso a paso de la competencia.

Las reñidas etapas para encontrar a la mejor voz cada vez se complican más, debido al talento de cada concursante, que tienen que destacarse en sus presentaciones frente a los mentores Marbelle, Santiago Cruz, Maía y Gusi.

Gusi, Maía, Santiago Cruz y Marbelle se han metido en los hogares colombianos con este reality. - Foto: Caracol TV

Pues bien, recientemente, el campamento del reality musical recibió la visita de la artista barranquillera Maía, quien hizo una actividad de mímica para lograr unir a los participantes y así, evitar todo tipo de discusiones.

Sin embargo, las cosas se salieron de control y no se dieron como la mentora lo planeó, ya que mientras llevaban a cabo la dinámica, uno de los participantes, Breiner se expresó y llamó mentiroso a Byordy. Lo que más sorprendió fue su respuesta, quien le devolvió el comentario y lo tildó de “cachón”.

Aunque muchos no entendían qué ocurría, Maía al ver el conflicto que existe dentro del campamento, explotó al presenciar dicho enfrentamiento.

“Ya... Hay un problema de egos tenaz ¿qué es la vaina? Acá se viene a hacer amigos porque la vida no es una competencia. El colmo que no puedan jugar, el colmo”, manifestó la cantante.

Ante lo ocurrido, varios participantes intentaron mediar palabras con los implicados para intentar menguar el problema, sin lograr éxito.

La cantante barranquillera, evidentemente molesta, dejó claro que en cada conflicto no solo se ven afectados los implicados, sino además todos los habitantes de la casa.

“No pueden seguirse insultando. Uno de los dos tiene que tener la valentía, la sabiduría y el coraje de cambiar... Lamento mucho lo que hice, yo no quería hacerlos sentir mal... Ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, pero va a ser muy difícil y están haciendo difícil la vida de los otros compañeros”, resaltó la mentora.

Maía en el reality 'La Descarga'. - Foto: Instagram @maiamusical

Asimismo, cuando ya terminó un poco la tensión entre los participantes, la mentora de La Descarga, se reunió con ellos en la mesa y les compartió un mensaje mientras compartían una comida.

“Quiero recordarles que hay peores cosas en la vida que agarrarse. Se los digo a todos, no solamente a Byordy y a Breiner. Yo sé que es muy difícil hacer amigos, pero por lo menos no hagan enemigos gratis... Pueden cada uno seguir por su lado, pero sáquense eso del corazón y salgan tranquilos de aquí. Le pido a papá Dios que los ilumine. No importa si son increíbles en esa tarima, de nada vale. La vida es más complicada, no la hagan imposible”, concluyó Maía.

Maía intervino en el conflicto entre participantes de 'La Descarga'. - Foto: Instagram @maiamusical

Se filtraron los nombres de los participantes que podrían ser finalistas en el programa

El periodista Carlos Ochoa hizo a través de su cuenta personal de Instagram una revelación sobre quiénes serán los participantes que lleguen a la gran final del concurso de canto, asegurando, además, que fuentes cercanas a esta producción lo llamaron para contarle el chisme.

“Me llamaron a contar que ya estarían los cuatro finalistas de este reality de Caracol... La paisa Dareska, primera finalista supuestamente del equipo de Marbelle, cantante de música popular. ¿A ti te gusta?, porque a mí me parece chévere. Breiner Gaster, conocido como ‘El tenor’, sería el segundo de los cuatro finalistas y el representante del grupo de Gusi. Stefany Zabaleta sería la participante escogida por Santiago Cruz para llegar a la supuesta final. (...) Oropesa, del equipo de Maía, sería supuestamente el elegido para llegar a la final de La Descarga, quien canta todo tipo de música —sobre todo ranchera y popular— (...) Esto está difícil”, señaló el comunicador.