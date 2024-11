El dúo inigualable de las hermanas Bernal: la historia de las dos jóvenes colombianas que ganaron competencia de piano en Estados Unidos

Las competencias de piano se volvieron una constante en su vida desde que eran unas pequeñas. “Desde chiquitas, sabíamos que había un concierto y que necesitábamos estar preparadas”, cuenta Manuela. Los nervios siempre llegaban, pero la familia sabía cómo disuadirlos. No eran nada ajenos porque muchos en la familia tocan instrumentos. El magistrado Bernal, por ejemplo, estuvo en la Ópera y toca el violín. Y cuando la tensión comenzaba, antes de esos grandes momentos, solía sacar su instrumento y darles unas noches previas llenas de diversión y acordes. “Una vez tenía que tocar un bambuco y yo no conocía ese ritmo, nunca antes lo había tocado. Mi papá me vio muy tensa, practicando por largas horas, y entonces se acercó y me dijo: ven, vamos a bailar un bambuco para que tú sientas el ritmo y así puedas interpretarlo como si fuera un baile. Son cositas chiquitas que siempre me han marcado”, cuenta María José.