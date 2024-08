El duro reclamo de Belky Arizala en SEMANA: “Esas de las webcam no son modelos, por eso creen que este oficio es de prostitutas”

Hoy, más de dos décadas después, se desempeña como CEO del Grupo Empresarial familiar Arizala Segura y de la fundación El Alma No Tiene Color. Pero, más allá de los cargos ejecutivos, muchos consideran a esta Naomi Campbell colombiana como una maestra de varias generaciones de modelos que buscan seguir sus pasos y asumir el modelaje como una profesión, no como un hobby.

Mujeres entre los 14 y los 35 años de edad, “dispuestas a asumir esta carrera con los sacrificios y esfuerzos que implica. Porque infortunadamente muchos ahora creen que ser modelo es pararse frente a una cámara en la web para desnudarse y ganar dinero. Cada vez que lo digo, me han criticado y me han insultado en las redes sociales, pero saben que lo que digo es verdad: las de las webcam no son modelos. No deberían llamarse así”, dice enfática.