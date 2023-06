El emotivo gesto de Andrea Valdiri: sorprende a su hija con un lujoso regalo por su graduación

Andrea Valdiri es una influenciadora conocida en el mundo de la farándula colombiana, actualmente se encuentra casada con el creador de contenido Felipe Saruma, quien es menor que ella, algunos años. Pese a su diferencia de edad, la pareja se ha mantenido junta y ha demostrado que el amor prevalece por encima, incluso de la diferencia de edad.

La mujer suele compartir por medio de su cuenta personal en Instagram varios sucesos de su vida personal, su vida en pareja y su vida como madre. Recientemente, Andrea reveló que su hija mayor, Isabella, pasó a séptimo grado y compartió los detalles de una ceremonia que se llevó a cabo en el colegio de la menor.

Andrea estuvo presente en el evento en compañía de Saruma quien suele ser especial y cariñoso con las dos hijas de Valdiri, quienes lo han recibido muy bien, pese a que él no es el padre biológico de ninguna de las niñas.

En medio de dicho acontecimiento, Valdidi no quiso dejar pasar desapercibido el triunfo de su hija, razón por la que decidió darle un regalo.

Isabella Valdiri, hija mayor de Andrea Valdiri. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

En su cuenta personal de Instagram, la barranquillera publicó varias historias donde se dejó ver con una bolsa de regalo. Isabella estaba en su cuarto, entretenida con su celular cuando llegó su mamá a sorprenderla. De inmediato ella no pudo contener sus nervios y se lo dejó saber a su mamá, quien por partes le fue mostrando de que se trataba la sorpresa, primero los accesorios del regalo.

Andrea Valdiri y su hija mayor, Isabella - Foto: Instagram @andreavaldirisos

Isabella puso cara de asombro porque se imaginó lo que podría ser y tuvo razón. Su mamá le regaló un lujoso teléfono que además se abre por la mitad. Ella no lo podía creer y le agradeció con besos y abrazos el gran gesto de su mamá.

Como la barranquillera suele compartir con sus seguidores la mayoría de los acontecimientos más importantes de su vida. La creadora de contenido también registro el momento previo a la ceremonia que tuvo su hija mayor en el colegio. Por medio de una historia de Instagram mostró cuando iban camino al colegio y aprovechó para ser sincera con su círculo y contarles que por primera vez en su vida estaba comenzado a sentirse vieja.

“Aquí es realmente cuando me doy cuenta de que estoy envejeciendo, hermanas. Tengo esta grandulona que va para séptimo, el colegio de ella es hasta 12, entonces es rico vivir todas esas etapas con los hijos, no perdérselas, machi, disfrutarlos al 100 %, van creciendo y van volando… Yo tengo todas las fotos así, voy a recopilar todas esas foticos desde chiquita cuando se estaba graduando”, atinó a decir Valdiri muy emocionada.

A través de las redes sociales se ha visto parte de la evolución de Isabella, quien primero jugaba con la bailarina y le seguía los pasos de baile en medio de su infancia. Pero ahora la jovencita se mete al clóset de la barranquillera a probarse sus vestidos, a sacar piezas costosas que le quedan a la perfección y además de mostrar su buen gusto al vestir, también deja ver lo buena negociante que es, pues hace negocios muy provechosos con las empleadas de Valdiri.

Andrea, Felipe Isabella y Adhara son una de las familias más queridas por los colombianos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

“De verdad que esto es superlindo, machi, te das cuenta del tiempo, en qué lo has invertido, qué has hecho, cómo los has criado y te entra un montón de cosas en tu cerebro que te ponen a pensar, pero es superchévere. Mira es una niña educada, linda, inteligente, espectacular”, declara la barranquillera en medio de la emoción y casi con la voz quebrada, alabando a su hija por el logro que ha alcanzado.