La influencer mostró que tiene ropa con etiqueta que no ha usado nunca.

Andrea Valdiri recibió fuertes críticas por contar lo que hará con la ropa que no usa

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido más famosas de la región Caribe. En estas últimas semanas la también empresaria barranquillera ha estado en el ojo del huracán por cuenta de una situación familiar: su expareja, el cantante Lowe León, ha salido a ofrecer varias entrevistas en las que habla sobre su hija, Adhara. Esto ha venido pasando luego de que se comprobara que el papá biológico de la hija menor de la influencer es él.

Andrea Valdiri confirmó que demandará a Lowe León - Foto: Instagram: Andrea Valdiri/YouTube: Caracol TV-programa 'La red'

A ella no le ha gustado esta situación y le puso un tatequieto a su ex, pues siente que se está aprovechando de la situación para hacer marketing. Ella le recordó que en un momento de este novelón que ellos dos han protagonizado, el cantante dijo que las cuentas no le cuadraban poniendo en duda que la pequeña en realidad fuera hija de él.

Esto se lo sacó Valdiri en cara y le pidió que, por el acuerdo legal al que habían llegado, dejara de referirse a la niña y no la siguiera exponiendo en público.

Sin embargo esta no ha sido la única situación que ha enfrentado la barranquillera, pues en las redes sociales no perdonan absolutamente nada y recientemente en Twitter e Instagram la influenciadora fue blanco de críticas por vender su ropa usada y no regalarla.

En los videos que compartió la famosa en sus redes sociales se pueden ver cajas llenas de ropa y calzado de marca y es que si hay algo que caracteriza a Andrea Valdiri es que es una mujer que no escatima en gastos a la hora de renovar su closet.

La creadora de contenido dejó ver que tiene mucha ropa con etiqueta. Foto: Instagram @andreavaldirisos - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos

De acuerdo con lo que dio a conocer la misma bailarina y creadora de contenidos, la ropa ya no le queda bien, pues toda es talla L y ella ya no entra en dicha talla. Cabe recordar que la influenciadora se ha sometido a varios procedimientos estéticos con el fin de tener una figura mucho más estilizada.

Con tal de conseguir un dinero extra, a Andrea Valdiri se le ocurrió la idea de empezar una venta de garaje. “Sería una buena idea, ropa que me puse una sola vez, conjuntos superlindos, ¿Qué tal si hiciera eso, machi? Porque yo regalo ropa a diario, pero esta en especial hay mucha ropa con etiqueta, entonces, machi, esto hay que hacer algo… Claudia me está dando ánimos, ¿ustedes qué opinan?”, dijo la creadora de contenidos en sus historias de Instagram.

Los comentarios en contra no se hicieron esperar y muchos consideran que con la cantidad de dinero que tiene Andrea Valdiri debería mejor regalarla o donarla a personas que realmente lo necesitan. “Que mejor la done y de paso haga algo bueno”; “¿está en la quiebra o qué? No es disque (sic) famosa, dónela mija, haga algo bueno y productivo una sola vez en la vida”, fueron algunos de los comentarios que recibió la influenciadora.

Por otro lado, hubo quienes estuvieron de acuerdo con la venta de garaje que pretende hacer Andrea y es que dicen que no todo en la vida puede ser regalado. “La gente no agradece. Venda esa vaina y me avisa para ver qué compro”; “¿por qué todo quieren que lo done. Gratis lo quiere todo. Que manía de la gente de querer ponerle precio a lo ajeno. Uno en la vida tiene que pensar como negociante y a todo se le tiene que ver como negocio. Que lo venda y siga generando ingresos”, fueron los comentarios que recibió la influenciadora a su favor.

Lo cierto es que con este tema de Andrea Valdiri las opiniones están divididas y aún no se conoce si pondrá en venta los artículos.