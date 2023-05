¿Por qué Lowe León se quebró al aire en pleno programa al hablar de su hija con Valdiri?

Andrea Valdiri, reconocida influenciadora colombiana, volvió a convertirse en tendencia hace unos días en las distintas redes sociales debido a que se conoció oficialmente el resultado de la prueba de ADN que le practicaron a Adhara, su hija menor.

Mediante un comunicado de prensa, la firma de abogados Victor Mosquera Marín, que representa legalmente a la barranquillera, confirmó que el cantante Lowe León es el padre biológico de la menor. Asimismo, recordó que el artista negó esta paternidad en repetidas oportunidades.

Se conoció el resultado de la prueba de ADN de la hija de Andrea Valdiri - Foto: Instagram: Andrea Valdiri

“Confirmamos el resultado positivo del 99,9 %, con respecto a la prueba de paternidad practicada a Lowe León y la hija menor de edad de nuestra representada Andrea Valdiri. Este resultado se obtiene después de que este negara la paternidad”, precisó el equipo legal.

El artista, de igual manera, reapareció este fin semana en La red (Caracol Televisión) y habló por primera vez sobre la situación que vivió con la creadora de contenidos, enfatizando que él siempre estuvo pendiente de la niña.

Adicionalmente, León manifestó en el programa de chismes que la barranquillera nunca lo dejó acercar a Adhara. Sin embargo, admitió que desconoce las razones por las cuales ella tomó esa actitud contra él.

“Siempre estuve pendiente y dispuesto. Por razones que desconozco siempre se me negó esa posibilidad de estar ahí presente y eso reposa en una serie de pruebas que se presentaron. Eso no se le hace a un ser humano”, indicó inicialmente.

El artista no aguantó las lágrimas al hablar de su hija - Foto: YouTube: Caracol TV

Lowe León y Andrea Valdiri tuvieron una relación mediática que duró varios meses - Foto: Tomado de Instagram

Luego, añadió: “Yo no guardo resentimientos en mi corazón, pero yo lo único que no quiero, no solamente por mí, porque puedo aguantar todo tipo de crítica, es que mi hija crezca y que lleve una información errada. Qué corazón voy a tener yo para negar a mi hija”.

En medio de la entrevista, que se hizo viral rápidamente en las plataformas digitales, el reconocido cantante de música popular rompió en llanto al hablar de la menor y puntualizó que está destinada para grandes cosas.

“Esa niña lleva mi sangre, tiene que salir cantando y que baile como la mamá. Es una niña que está destinada a cosas buenas. Vino con un propósito a este mundo”, concluyó Lowe León, visiblemente afectado.

Lowe León rompió en llanto en 'La red' - Foto: YouTube: Caracol TV

¿Qué va a pasar con Adhara?

Los abogados ratificaron que las acciones jurídicas pertinentes continuarán, enfatizando que las dos partes deben analizar detenidamente los resultados de la prueba y determinar si tiene algún tipo de objeción.

Tras este proceso, explicaron que el juzgado debe dictar la respectiva sentencia, siempre y cuando ninguna de las partes presente un reclamo oficial. Además, señaló que el registro civil de la pequeña Adhara tendrá que ser cambiado, ya que actualmente tiene los apellidos de la bailarina.

“Este resultado se obtiene meses después de que el señor León negara la paternidad sobre la menor. Como abogados de la señora Valdiri continuaremos con las acciones legales pertinentes en busca de proteger los derechos fundamentales de la menor de edad”, explicó la firma.

los artista rompieron todo tipo de relación el año pasado - Foto: Instagram @andreavaldirisos - @loweleon

Lowe León tiene actualmente un romance con Liceth Córdoba - Foto: Instagram @andreavaldirisos - @licethcordobar

Lowe León indicó que responderá por Adhara - Foto: Instagram @loweleon

Cabe mencionar que la relación entre el artista y la influenciadora se rompió completamente el año pasado debido a las pullas y comentarios malintencionados que se lanzaron constantemente a través de las redes. Igualmente, sus seguidores comenzaron a especular que la bebé no era hija del barranquillero.