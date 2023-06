Así le celebró Andrea Valdiri el segundo cumpleaños a su hija Adhara

Las últimas semanas han sido difíciles para la barranquillera Andrea Valdiri y todo tiene que ver con uno de sus grandes amores de la vida, su hija Adhara, porque lastimosamente ella ha terminado envuelta en un escándalo de proporciones nacionales y todo desatado por su progenitor, el cantante Lowe León, quien la ha mencionado en varias entrevistas, luego de conocerse a través de una prueba de paternidad que en efecto él sí es su papá biológico.

Valdiri había estado muy hermética y respetuosa frente al tema, porque todo se enfoca en su hija y legalmente los derechos de los niños priman ante cualquier tipo de solicitud o querella, sin embargo, dadas las declaraciones públicas del cantante, ella tuvo que salir a dar su opinión al respecto y hasta le envió un mensaje muy directo a León, pues le parece sumamente grave que siga con este comportamiento.

Andrea Valdiri y Adhara. Pantallazo tomado de video en Instagram: @andreavaldirisos - Foto: andreavaldirisos

“Si tú quieres que te conozcan porque eres artista, cantante, modelo o lo que sea, no metas tus temas personales y menos cuando hay un proceso. ¿Qué pasa con los acuerdos? No está cumpliendo, en todas las entrevistas he notado que dice: ‘Esta es la última vez que voy a hablar’. No quieres llevar una buena relación, las cosas las estás llevando por conveniencia y te estás victimizando”, dijo la influencer en sus historias de Instagram.

El cantante no respondió a este pronunciamiento, pero al aparecer sí acató lo que le dijo Valdiri, pues no ha vuelto a mencionar el tema en ninguna entrevista ni en sus redes sociales, luego de todo el revuelo que se armó, pues al parecer, esto también puede afectar el proceso que se adelanta sobre cómo se procederá legalmente con la custodia de Adhara.

Celebración del cumpleaños de la hija de Andrea Valdiri. Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

Por eso, Andrea aprovechó que se llegó el día del cumpleaños de la pequeña y para conmemorar su segundo aniversario botó la casa por la ventana, o mejor, creó una nueva, muy campestre y llena, no solo de naturaleza sino de mucha fauna doméstica, pues la bailarina adecuó toda una granja infantil para que la hermosa Adhara y sus amiguitos pudieran jugar, disfrutar y aprender un poco más del reino animal.

En sus historias de Instagram, Andrea mostró la enorme granja que recreó, donde hay diversas especies de animales como patos bebés, ponys, terneros y muchos más, que no solo estuvieron acompañados por Adhara y sus amigos, también por los adultos que estaban al frente de la celebración, en la que hubo diferentes tipos de snacks, jugos naturales y postres dulces y deliciosos, para el deleite de todos los invitados.

Andrea Valdiri. Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

Pero además, como es costumbre en todas las fiestas de Andrea, hubo juegos infantiles con sus respectivos premios. Uno en particular consistía en tirar unos aros en una superficie inclinada, con algunas estacas que tenían su propio puntaje. Aquel que lograra obtener la mayor cantidad de puntos podía llevarse premios como balones de fútbol originales y otro tipo de juguetes, que la barranquillera dispuso específicamente para ello.

Celebración del cumpleaños de la hija de Andrea Valdiri. Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

El arte también se hizo presente en esta celebración granjera y natural, con una fila de lienzos que estaban a la altura de los pequeños y en los que todos los niños pudieron realizar sus pinturas más abstractas y emotivas, obras de arte que hasta los adultos atinaron a decir que era dignas de una subasta, pues todos querían que los niños se sintieran orgullosos de sus creaciones.

La celebración se desenvolvió con toda normalidad y tanto niños como adultos fueron felices, celebrando los dos años de la pequeña Adhara, quien enternece a todos los seguidores de su mamá (más de nueve millones) con sus hermosas risas y las ocurrencias que hace en su día a día, como ponerse los tacones de lujo de la bailarina y sus accesorios, para sacar a pasear a sus mascotas.