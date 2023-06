Continúa el drama: hermana de Andrea Valdiri le tira puyas a Lowe León en redes

El drama que protagonizan Andrea Valdiri y Lowe León está lejos de terminar y cada vez se le añaden arandelas, pues la paternidad de la pequeña Adhara sigue generando revuelo en redes sociales. Unas veces por las declaraciones del cantante, otras por el apoyo que recibe la bailarina de su familia, esta vez específicamente de su hermana Shujam Valdiri.

La barranquillera también es creadora de contenido y tiene una fanaticada de más de 335 mil seguidores, quienes se divierten a diario con sus publicaciones cómicas y satíricas, que no solo se ven en su perfil de Instagram, también en sus historias.

Sin embargo, de vez en cuando la influencer también les tira puyas a aquellos que estaría incomodando la vida de su hermana.

Hermana de la creadora de contenido Andrea Valdiri. - Foto: @shujamvaldiri

En una de las últimas publicaciones de Shujam en sus historias, se ve una frase que muchos han leído como una puya directa a Lowe León. Este, en las últimas semanas, ha salido en medios de comunicación hablando sobre el proceso legal que adelanta con Valdiri, luego de corroborarse que en efecto él es el papá biológico de Adhara, la segunda hija de la bailarina.

“El padre que niega al hijo que hizo no vale nada” es la frase que Shujam posteó en su perfil oficial, palabras que desataron una oleada de comentarios en la plataforma y que abrieron un debate de nunca terminar.

Muchos de los seguidores de la barranquillera apoyan su declaración, mientras que otros defienden la posición del cantante, quien asegura siempre ha querido estar cerca de su hija.

El artista no aguantó las lágrimas al hablar de este tema. - Foto: YouTube: Caracol TV

“No es negar, es que todo se prestó para desconfiar y me parece muy normal que hubiera pedido su prueba de paternidad, lo que no es normal es todo este Show”; “Es que verdad, cómo pretende el venir a hacer los show llorones cuando antes decía que no era su hija, que los tiempos no le cuadraban y qué tal. Andrea ni toca el tema, él es único que hace tanto show para que medio la gente sepa de él”; “😂Obvio que no vale la pena, pero eso no le da derecho a negarle compartir tiempo con su hija🥴” (sic), son algunos de los comentarios que se leen en el post de Rastreando Famosos, que replicó la historia de Shajum.

Por su parte, Andrea decidió romper el silencio sobre el tema de su hija y dejó muy claro que ella está siguiendo las recomendaciones de sus abogados, dejando que todo se resuelva en el hermetismo pertinente.

El tema recae directamente sobre la integridad de una menor de edad, pero que ya no aguanta más declaraciones de León mencionando a Adhara y poniéndola en el foco de todos los medios.

Andrea Valdiri confirmó que demandará a Lowe León - Foto: Instagram: Andrea Valdiri/YouTube: Caracol TV-programa 'La red'

“Hay un tema que había quedado con abogados, que de un tiempo para acá dejé de tocar en redes porque hay una menor de por medio, mi hija Dharita. Hay acuerdos que debemos de cumplir. Pero siento que el señor ha salido a hablar muchísimo en todos los medios últimamente y siempre habla de la niña, entonces siento que esa parte no se está respetando”, expresó inicialmente la bailarina.

Luego, sentenció: “Si tú quieres que te conozcan porque eres artista, cantante, modelo o lo que sea, no metas tus temas personales y menos cuando hay un proceso. ¿Qué pasa con los acuerdos? No está cumpliendo, en todas las entrevistas he notado que dice: ‘Esta es la última vez que voy a hablar’. No quieres llevar una buena relación, las cosas las estás llevando por conveniencia y te estás victimizando”, arremetió.

Por el momento no se sabe en qué punto va el proceso de la paternidad de Adhara, solo queda esperar que cuando haya un dictamen final sean los abogados quienes se pronuncien al respecto.