¿Qué tan difícil es trabajar con Andrea Valdiri? Cuenta uno de sus empleados que lo hizo “temblar”

Hablar de una de las mujeres colombianas creadoras de contenido e influenciadora de redes sociales con mayor número de seguidores, implica mencionar a la barranquillera Andrea Valdiri.

Actualmente, la celebridad digital acumula nueve millones de usuarios en Instagram, lo que le da uno de los puestos en el selecto grupo de colombianas más apoyadas en las plataformas, al lado de rostros de la farándula como lo son la actriz Lina Tejeiro o la presentadora Jessica Cediel.

En su momento, Valdiri obtuvo reconocimiento por sus bailes, pero luego fue creciendo hasta el punto en el que hoy en día es una emprendedora que hace poco fue reconocida por su acción social en la ciudad que la vio nacer.

Además, la vida sentimental de Valdiri también ha sido de mucho interés para varios de los internautas, pues la influenciadora de las plataformas de interacción social se casó con el también creador de contenido Felipe Saruma, quien es varios años menor que ella; sin embargo, hace poco la dupla de figuras públicas cumplió su primer aniversario y, por lo que se pudo ver, la convivencia amorosa va de maravilla.

Al tratarse de una de las mujeres más seguidas en el país, una buena parte de usuarios quieren saber mucho más sobre su estilo de vida, en especial su carácter.

Precisamente, a través de Instagram, Andrea Valdiri compartió varias historias en las que apareció un joven que trabaja con ella y se sinceró por completo frente a la pantalla del teléfono celular, en relación con la pregunta de ¿cómo es trabajar con la bailarina?

Sin pelos en la lengua, joven habla sobre la actitud de Andrea Valdiri

Como es común de la barranquillera, entabló una inusual conversación con uno de sus empleados encargado de maquillarla para varias ocasiones.

En ese sentido, Valdiri le cuestionó al joven sobre cuál fue la impresión que tuvo de ella justo en el momento en que la vio por primera vez.

De acuerdo con el maquillador, no fue una impresión negativa, “pero estando en el nivel en el que estamos, pensé que iba a ser como ‘no me apliques esto, yo tengo esto acá, esto no me gusta’”, rememoró el joven.

De hecho, reveló que el primer día que trabajó con la popular creadora de contenido se acercó a ella temblando para preguntarle cuál look quería, pero se sorprendió con la respuesta de la influencer colombiana.

Según las recopilaciones del relato compartido en Instagram, Andrea le dijo que le podía hacer lo que él quisiera. “Hazme, yo soy relajada y la vieja en el teléfono... Eso me encantó y ahí ya me relajé, aunque yo iba con el objetivo de impresionarla y dejarla bien maquillada”, manifestó el joven.

En adición, Valdiri le preguntó al maquillador si como clienta ella “jode”, de inmediato el trabajador indicó: “Para nada... Eso sí, no te voy a decir mentiras, si no le está gustando va diciéndolo de una”.

“Bebé, borrón y cuenta nueva”, dijo la influenciadora.

Para terminar, el empleado detalló que la amabilidad de la colombiana es inigualable, incluso mencionó que la bailarina no tuvo problema alguno en compartir y etiquetarlo en Instagram para tener mayor visibilidad en la plataforma social.

Por su parte, Andrea Valdiri concluyó expresando: “Aquí todos trapeamos, barremos, hacemos trapos, hacemos de todo, pero tratamos de que el trabajo a la final salga lo mejor”.

Las declaraciones fueron recopiladas por varios perfiles de chisme y entretenimiento, uno de ellos fue el de Rastreando famosos, donde varios usuarios digitales aprovecharon para comentar al respecto:

“La verdad sí creo que trabajar con Andrea debe ser bonito, por algo le duran los trabajadores”; “Carajo y quién va a hablar mal del Jefe 🔥 delante del Jefe jajaja”; “Delante del jefe nadie dice la verdad”; “Me gusta la energía que tiene el chico y su trabajo es muy bueno”; “Debe ser espectacular al comienzo! Porque mi Andre se aburre muy rápido de las personas y es aquí donde todo comienza a padecer”, se lee en Instagram.