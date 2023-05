Andrea Valdiri subió video bailando, pero recibió duras críticas por su comportamiento

Andrea Valdiri no para de sorprender a sus seguidores en redes sociales por su destreza para el baile. Sin embargo, en uno de sus últimos videos, lo que destacó no fue su elasticidad, sino su comportamiento, criticado por los internautas.

No es la primera vez que Valdiri está inmersa en una polémica en redes sociales, especialmente en temas relacionados con su vida amorosa. Por ejemplo, hay que recordar el escándalo que tuvo hace algún tiempo con el padre de su hija, el cual escaló hasta el asunto legal. Sin embargo, ella no se esconde ante estos temas y no le teme a responderle a cualquiera que la critique o intente referirse sobre su vida personal.

Andrea Valdiri. - Foto: Instagram: Andrea Valdiri

De las personalidades de la farándula colombiana, la nacida en Barranquilla es una de las mujeres más sexys de Colombia, debido a que conserva su figura y al momento de bailar, sus caderas son la envidia para cualquier persona. Aunque esté casada, no ha cambiado su contenido en redes sociales; por lo que sus bailes siguen siendo tendencia en cada momento.

En el último video, ella apreció con una minifalda blanca bailando champeta y twerk junto a su pareja actual, Felipe Saruma. Durante varios minutos, la barranquilla se vio bastante sensual frente a las cámaras, demostrando la alegría que le genera bailar; un don que recorre por sus venas.

No obstante, el video no fue del agrado para sus seguidores, quienes afirmaron que Saruma se habría sentido incómodo al ver a su pareja bailar de esa forma. Por un lado, los usuarios de internet señalaron que esa no era una manera adecuada de mostrarse en redes sociales y menos de bailar al frente de los amigos de su compañero sentimental.

Felipe Saruma, pareja de Andrea Valdiri. Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

“La cara del tipo es como ¿Qué es esto?, pura vieja que le gusta exhibirse a los amigos de él, el vestuario y los movimientos’, ‘parece como si no fuera madre de dos hijos’, ‘se nota la incomodidad de Saruma, qué vergüenza’”: Estos fueron algunos de los comentarios publicados en la publicación de Instagram.

No todo fue negativo, dado que hubo otra parte de la comunidad de internautas que no le dio nada malo al baile de Valdiri. Por el contrario, señalaron que Saruma es bastante afortunado por ser su pareja y en realidad no se habría sentido incómodo, sino más bien feliz y orgulloso.

Andrea Valdiri se destaca por muchas razones, una de ellas es su don para el baile. Foto Instagram @andreavaldirisos - Foto: Instagram @andreavaldirisos

El santandereano no pronunció ninguna palabra durante el video, sino que se mantuvo concentrado viendo a su pareja mover sus caderas. No es la primera vez que la ve bailar, pero nunca se deja de sorprender por la habilidad que tiene Valdiri. La química entre ambos es lo que ha hecho que sean una de las parejas más queridas y mediáticas de Colombia, especialmente por los momentos amorosos y espontáneos que les ocurre.

La barranquillera madre de Isabella y Adhara bailó al compás de la melodía de un remix de canciones de varios géneros, lo cual hizo que no contuviera las ganas de dejarse llevar por el sonido de los tambores e instrumentos.