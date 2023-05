Margarita Rosa de Francisco contó que vivió una fuerte tusa por un hombre más joven del que se enamoró: “sintiéndome la más miserable”

Margarita Rosa de Francisco se ubicó como una de las grandes artistas y talentos de la televisión colombiana, debido a su sólido camino en los medios de comunicación, donde participó en producciones de todo tipo. La celebridad logró dejar una huella en millones de personas, quienes aún la recuerdan por su reconocido trabajo en proyectos como Café, con aroma de mujer y Los pecados de Inés de Hinojosa.

La actriz se robó el corazón de los televidentes con su talento - Foto: Instagram @margaritarosadefrancisco - Foto: Foto: Instagram @margaritarosadefrancisco

A lo largo de los años, la actriz decidió tomar un espacio en la actuación y dedicarse a otros temas de su vida personal, tal y como fue el caso de los libros que escribió y las rutinas de ejercicios que implementó a sus actividades diarias. La ‘mencha’, como se le conoce en los medios, se mudó de Colombia y emprendió nuevos proyectos, causando sensación en redes sociales por sus polémicos comentarios y posiciones en cuestiones sociales y políticas.

No obstante, Margarita Rosa de Francisco enamoró con su personalidad, con su estilo y con su toque, concediendo algunas entrevistas en las que decidió centrar su atención en los textos que lanzó al mercado. La artista no dudó en comentar sobre su pasado, su presente y sus expectativas del futuro, reviviendo momentos que la formaron en la mujer que es actualmente.

Figura pública colombiana. - Foto: Instagram: @margaritarosadefrancisco

Recientemente, Margarita Rosa sostuvo un diálogo muy especial con Pilar Castaño para su pódcast La moda es más fuerte que todo, donde quiso hablar de su trabajo en la televisión y su faceta personal, donde recordó amores de antes y la historia que tiene con su pareja sentimental.

Entrevista que concedió la escritora a Pilar Castaño. - Foto: Fotograma, 29:08, T3/EP3 - Margarita Rosa de Francisco - YouTube Pilar Castaño

De acuerdo con lo que quedó registrado en el video, la actriz habló sobre sus relaciones amorosas, según dijo conoció a su actual compañero tras una despecho que vivió por culpa de un hombre mucho más joven que ella. En aquel entonces no se imaginó terminar en una tusa tan fuerte, ya que el sujeto no correspondió igual y la “zafó”.

“Yo estaba en una tusa terrible porque me había enamorado de un muchacho más joven que yo y el hombre me había zafado. Estaba yo sintiéndome la más miserable de todas las mujeres y yo ya no quería a nadie. Yo después de eso pensé: ‘Debe ser que yo ya no voy a conseguir a nadie’”, comentó en la charla.

Pilar Castaño afirmó que sabía de esta historia, pues siempre conservó una gran amistad con la ‘mencha’. Allí fue cuando se reveló que la celebridad tenía una sólida relación con su pareja, coincidiendo por un amigo en común tras el rodaje de la cinta Paraíso Travel.

“Me encuentro con una persona que sí, ha sido un milagro para mí. Nos comunicamos, sobre todo, intelectualmente, muy bien”, agregó, indicando que ya van 14 años desde aquel día que se toparon.

Margarita Rosa aseguró que, a pesar de dar con personas tóxicas y conflictivas, en este momento se siente feliz con la historia que tiene, pues su pareja y ella llevan una convivencia sana.

Margarita Rosa de Francisco reveló por qué cerró sus redes sociales

Según expresó en un videoclip de su cuenta personal de TikTok, Margarita Rosa indicó que tomó la decisión de cerrar sus cuentas en Twitter e Instagram, debido al “ruido” que ella misma estaba generando con sus publicaciones. Aunque no tenía verificada su cuenta en la plataforma audiovisual, la colombiana puntualizó en que era ella la encargada de manejar el perfil.

“No tiene el chulito, pero soy yo la que ha venido posteando frecuentemente aquí”, dijo al inicio del contenido.

“Fue la única cuenta, la única red que curiosamente no cerré, porque me fui definitivamente de Twitter, de Facebook, de Instagram, básicamente porque estaba aturdida con el ruido que yo misma estaba produciendo ahí (…) Podemos seguir manteniendo esta red (TikTok), manteniendo una comunicación distinta”, relató en el post, donde comentó por qué se quedó con TikTok.

Margarita Rosa de Francisco aseguró que debido a su trabajo le ha tocado ir paso a paso en la carrera. - Foto: Instagram

En lo expresado por De Francisco, decidió conservar este perfil de videos para estar en contacto con las personas interesadas en su trabajo de escritura, además de la respectiva promoción que debía hacer con el nuevo libro que lanzará al mercado.

Sin embargo, la ‘mencha’ fue clara en que todas las redes sociales eran tóxicas y terminaban cayendo en lo mismo.

“Ya sabemos que todas las redes tienen el potencial de ser tóxicas”, dijo para finalizar en contenido.