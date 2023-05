Destapan detalle en foto de Clara Chía y Piqué; estaría relacionado con ‘jugada’ que le hicieron a Shakira

Gerard Piqué y Clara Chía se ubicaron en el centro de distintas noticias en los medios internacionales, debido al inesperado movimiento que hicieron en redes sociales. La pareja había estado ausente de estos escenarios digitales, dejando únicamente una fotografía que captaron en enero de 2023, luego de que Shakira lanzara la BZRP Music Session #53.

El exfutbolista, por alguna razón, quiso utilizar su cuenta oficial de Instagram para subir una segunda imagen en compañía de la joven de 24 años, haciéndole frente a las constantes noticias que criticaban su relación. Pese a que este post fue blanco de cuestionamientos, más de una persona quiso apoyarlos y reflejar el cariño que sentía por ambos.

En esta foto se pudo ver cómo Gerard Piqué estaba abrazado con Clara Chía, luciendo su torso sin camisa y acercándole su rostro a la relacionista pública. La catalana llevaba una camiseta oscura y su pelo suelto, plasmando lo relajados y tranquilos que estaban en un espacio natural.

Aunque no se reveló información sobre el lugar en el que estaban, una cuenta de Twitter llamada ClaGerFans fue la encargada de comentar sobre el sitio en el que pudieron compartir los dos españoles. Según se dijo, los novios habrían visitado la casa familiar que tiene el exfutbolista en Cerdanya, un espacio alejado de todo y con alrededores que parecen de sueño.

De acuerdo con los detalles que salieron a la luz, esta instantánea, tomada en tipo selfie, se habría realizado en aquella mansión ubicada en Cerdanya, donde el empresario solía ir con Shakira y sus hijos. Este sería el nido de amor de la pareja, donde acuden para desconectarse del día a día y tener un poco de privacidad.

“SU NIDO DE AMOR”, escribió la cuenta inicialmente.

“La casa de la Cerdanya es el refugio predilecto de la pareja. Especialmente el lugar favorito de Clara Chía”, agregó, ubicando fotos de los espacios.

Los novios habrían optado por elegir esta casa como su escondite, llegando a compartir momentos personales e íntimos con la familia del deportista, lejos de las cámaras o el acoso de los reporteros.

Sin embargo, es importante recordar que este lugar en Cerdanya era muy visitado por Piqué y Shakira cuando estaban juntos, disfrutando de los espacios naturales. En este sitio se habrían dado fuertes peleas, donde testigos, según Vanitatis, vieron los gestos y expresiones que se hacían al estar de mala actitud.

“Eran muchas las discusiones entre ellos por cuestiones familiares, como el trato a los niños o por la manera de hablar de uno y otro. Muchas veces tumbados al sol en la terraza se levantaba Piqué y daba vueltas por el jardín lejos de Shakira, a la que miraba con poco cariño, y ella por su parte hacía lo mismo y ponía malas caras cuando él le hablaba”, relató una fuente al medio español.

“Se llevaban mal desde hace tiempo, se peleaban continuamente. Él siempre quería más y ella venía como a regañadientes, se notaba que no le apetecía estar en un bar de copas rodeada de gente. ¡Sus peleas son legendarias! No me sorprendió nada cuando supe que se habían separado, al contrario”, agregó aquella persona, que habría visto estos desencuentros entre los famosos.

Sin embargo, esta mansión también fue centro de noticias en el pasado, pues Clara Chía utilizaría el lugar para reunirse con su suegra, Montserrat Bernabeu, quien la vio como la mejor opción para su hijo. El Nacional de Cataluña reseñó que las españolas han estado en esta casa para realizar diferentes actividades.

“Al parecer, los padres de Gerard jamás aceptaron que su niño se liase con la colombiana. Ellos son catalanes de pura cepa y, según las malas leguas, deseaban que Piqué compartiese sus días con alguien de su misma estirpe. Shakira no cumplía dicho requisito, pero Chía, a pesar de su corta edad, sería la candidata perfecta a ojos de sus suegros. Clara y Montse, la mujer que dio vida a Gerard, son buenas amigas. Han estado juntas en la casa que el exfutbolista tiene en la Cerdanya, y las visitas de la joven al domicilio familiar sería más que frecuentes. Incluso, aseguran que suegra y nuera suelen cocinar juntas asado los fines de semana en el jardín”, puntualizó.

Meses atrás se habló sobre las imágenes de Clara Chía con los padres de Piqué, a quienes se les vio paseando por los alrededores de aquella casa. La joven de 24 años sería la encargada de disfrutar este lugar, según mencionó en su momento Diez Minutos.

“De lo más cariñosos por los alrededores de la casa que el deportista tiene en la Cerdanya, en el Pirineo catalán, un chalet de tres plantas que compró en 2016 cuando todavía estaba feliz junto a Shakira. Ahora es Clara quien disfruta de este privilegiado entorno natural. Clara se ha convertido en una persona fundamental en la vida del ex futbolista, y sus padres han cogido mucho cariño a la joven, conscientes de que ella ha sido el gran apoyo de su hijo en su divorcio”, dijo el portal.

Es importante recordar que Shakira se habría ofendido mucho al saber la complicidad de la madre de Piqué con Clara Chía, tomando esto como una jugada traicionera en su contra.