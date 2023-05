Las redes se llenaron de críticas contra Piqué tras publicar foto con Clara Chía

Finalizado el partido del Barcelona, en el que se coronó campeón de la Liga de España este sábado, 20 de mayo, sobre las 4:00 de la tarde hora de Colombia, un ídolo culé se hizo tendencia y no precisamente por el fútbol.

Gerard Piqué volvió a publicar una foto con Clara Chía, su actual pareja y la mujer con la que habría engañado a la barranquillera y mamá de sus dos hijos, Shakira.

Shakira vivió emotivos momentos con sus hijos - Foto: YouTube: Shakira

Una imagen muy parecida a la que le mostró al mundo por primera vez para anunciar la oficialidad de su nueva relación, incluso en contextos parecidos. Piqué posa acercando su rostro a la mejilla de Clara Chía. Ella viste de nuevo con color negro y a diferencia del primer post, en el segundo, el exfutbolista no tiene camiseta.

El primer post se hizo el 25 de enero de 2023, justo el día es que Shakira celebró las 200.000.000 de reproducciones del sencillo con Bizarrap que llevaba poco más de una semana como número 1.

Para mostrarse por segunda vez con su novia, Piqué escogió también 8 días después del rotundo éxito de su ex y sus hijos Milan y Sasha con la canción ´Acróstico´ y solo una hora después de que la artista mostrara en su Instagram que compartía con Bizarrap y Duki.

Abogados de la colombiana ya estarían trabajando para que la española se aleje definitivamente de sus hijos. - Foto: Tomadas de Instagram @shakira y @3gerardpique - Montaje: SEMANA

Por supuesto, las redes, sobre todo los internautas latinoamericanos, no han perdonado al catalán y le han puesto comentarios que tienen que ver con Shakira. Miles de emojis, gifs y hasta reproches han sido el común denominador de su salida en redes.

Sobre todo, teniendo en cuenta que desde el país ibérico se asegura que el presidente de la Kings League demandará a Shakira por estar en desacuerdo de que sus hijos estén en un video musical.

Sasha aparece cantando en el más reciente video de Shakira. 'Acróstico' es una dedicatoria a sus hijos. - Foto: Youtube

Cuentas de fans de la cantautora no dudaron en recordarle a Clara que ella es el “Casio” de Piqué.

Ángel López, actor colombiano, comentó: “Quiere aparentar que “está bien”, pero debe estar sufriendo porque Shakira está mejor en Miami que en Barcelona”, dijo.

“No me ha hecho nada, pero me cae súper mal, no sé si les pasa lo mismo”, indicó la modelo y conductora de televisión peruana, Lesly Castillo.

Shakira y sus dos hijos. - Foto: GC Images

¿Perderá Shakira la custodia de sus hijos por la participación de Sasha y Milan en ‘Acróstico’? Se viene nuevo round con Piqué

Un nuevo round se avecina en la ya maltrecha relación entre Shakira y Gerard Piqué, y todo por cuenta de Acróstico, la más reciente canción de la colombiana.

Tras el estreno del video oficial, que fue lanzado el lunes pasado, millones de seguidores de la estrella barranquillera se conmovieron al advertir la participación de los hijos de la pareja, Sasha y Milan, quienes aparecían cantando y tocando el piano con su mamá.

“Nunca imaginé que esta balada en español, dedicada a mis hijos, pudiera llegar a trascender de esta manera y llegar al Top 10 tan rápido”, comenzó diciendo Shakira, en una publicación en historias de Instagram donde ilustra que Acróstico se encuentra en el Top Global de Spotify.

A Piqué, sin embargo, le causó molestia, pues como padre no dio su autorización para esa exposición mediática de sus hijos. Desde ya se dice que los abogados del exfutbolista analizan las medidas a tomar y no pocos se preguntan si esto podría costarle la custodia a Shakira.