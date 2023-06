Daniella Álvarez rompió en llanto por angustiante problema que sufrió con su prótesis: “No puedo caminar”

No cabe duda de que la vida de Daniella Álvarez cambió dramáticamente en junio de 2020, luego de que le amputaron la parte inferior de su pierna izquierda debido a una complicación médica. Los últimos años para la modelo han sido bastante retadores a nivel personal.

La modelo, sin embargo, nunca se ha dejado vencer por las complejas circunstancias que ha vivido y siempre se ha mostrado muy positiva ante los retos que este desafortunado hecho le ha traído, siendo un gran ejemplo de empoderamiento y resiliencia.

La presentadora es ejemplo de vida para muchas personas - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

En sus redes sociales, la exreina de belleza muestra cómo es su día a día y esta semana preocupó a sus seguidores porque confirmó que sufrió un angustiante inconveniente con su prótesis en Miami.

La presentadora aseguró en sus historias de Instagram que todo ocurrió cuando se dio cuenta de que el sustituto artificial estaba descargado y que no había llevado el cargador al país norteamericano.

“Mis amores, imagínense que me levanté en Miami sin batería en mi prótesis y dejé el cargador en Colombia, esto ha sido una osadía. No saben la osadía que ha sido esta situación”, indicó inicialmente.

Daniella Álvarez sufrió problema con su prótesis - Foto: Instagram @danielaalvareztv

La prótesis de la modelo se quedó sin carga - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

Luego, la barranquillera añadió: “La prótesis vibra y pita cuando ya no tiene carga. Fui a buscar el cargador en la maleta y por primera vez se me había olvidado. Tenía muchos nervios”.

Álvarez también aprovechó el momento para confesar que rompió en llanto de la angustia que sentía, ya que sin la prótesis no puede moverse. Asimismo, afirmó que tampoco tenía la silla de ruedas.

“Lloré y todo porque cuando la prótesis se queda sin batería, pues no puedo caminar. Me angustié porque tampoco traje conmigo la silla de ruedas, la scooter. Me dio nostalgia no tener mi pierna hoy”, manifestó, visiblemente preocupada.

La reconocida modelo señaló finalmente en Instagram que el percance se pudo solucionar gracias a un amigo suyo que vive en Miami, el cual también utiliza ese tipo de cargador para sus dos prótesis.

Daniella Álvarez lloró ante esta angustiante situación - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

Daniella Álvarez contó que todo se pudo solucionar - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

Cabe mencionar que Daniella Álvarez se ha convertido en un ejemplo de vida para miles de colombianos, por lo cual fue condecorada hace unos meses en el Congreso de la República. La barranquillera recibió la Orden en el Grado de Caballero por la labor que desempeña en su fundación.

La presentadora no ocultó su alegría por este reconocimiento y recalcó que el apoyo de su familia ha sido fundamental para sacar adelante su proyecto social.

“Es un honor para mí recibir este reconocimiento del Congreso, por la labor social realizada desde la fundación. Gracias por creer en mí, por apoyarme y unir esfuerzos para trabajar por la calidad de vida de quienes más lo necesitan y ser un gran respaldo para la inclusión. Zandra Vásquez y Ricki Álvarez estoy feliz de tener su compañía en este día tan especial para mí”, sentenció.

Daniella Álvarez festejó este homenaje en sus redes sociales - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

Daniella Álvarez le agradeció a su hermano por siempre apoyarla - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

Ante este homenaje en el Congreso, la reconocida modelo recibió varios mensajes de felicitaciones de algunas personalidades de la farándula nacional. Una de las primeras en reaccionar a la publicación de Álvarez fue Andrea Serna, quien la aplaudió por su bonita labor.