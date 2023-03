El horrible defecto que Shakira le contó a su instructor sobre Piqué

A menos de un año de haberse confirmado la separación entre Shakira Mebarak y Gerard Piqué, la situación no parece aminorar su impacto en la farándula internacional. Tanto la cantante como el exfutbolista han buscado mantener los detalles de su ruptura en privado, pero las últimas canciones de la colombiana como Monotonía con Ozuna, TQG con Karol G y la BZRP Music Sessions #53 han dado mucho de qué hablar.

Todas estas letras ha tenido un común denominador y es que hablan de lo que ha vivido Shakira al enterarse de que su ex le fue infiel con Clara Chía, una joven de 23 años que trabaja en la empresa Kosmos, de la cual Piqué es dueño y donde ella era accionista.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, ha sido una de las frases más sonadas desde que la barranquillera lanzó su colaboración con el productor argentino para enviar pullas a la española.

Piqué y Clara Chía empezaron su relación hace más de un año - Foto: Instagram

Por otro lado, el español no se quedó atrás de ser un blanco fijo para la prensa europea, pues al poco tiempo de haberse anunciado la separación se confirmó que el motivo de la ruptura había sido por otra mujer y allí apareció el nombre Clara Chía.

Meses después se confirmaría que Piqué sí estaba en una nueva relación, disfrutando del amor e incluso viviendo junto a ella. El romance no ha sido ajeno para nadie, especialmente para la barranquillera: “Yo valgo por dos de 22”, dice otra de las frases icónicas, haciendo referencia a que la joven no sería la única canita al aire que tuvo el exdefensa.

Sin embargo, más allá de una posible infidelidad, o múltiples porque varias mujeres han alegado que el exfutbolista del Barcelona les coqueteaba, lo cierto es que podría haber otra razón para el ‘divorcio’ de esta pareja que nunca llegó al altar, aunque sí tuvieron dos pequeños hijos, Milán y Sasha.

Shakira en New York con Sasha y Milan. - Foto: Getty Images

Shakira es una de las cantantes más populares en el mundo y desde hace décadas ha colocado el nombre de Colombia por lo alto en todos los rincones del planeta. Es por esto que su separación con Gerard Piqué, con quien tuvo una relación sentimental durante casi 15 años y trajo al mundo a sus dos únicos hijos, aún genera más de un comentario.

Es un ícono de la música no solo por sus reconocidos temas musicales, sino también por sus sensuales movimientos de cadera. A pesar de su talento, lo cierto es que la colombiana siempre ha contado con clases de baile y uno de sus instructores reveló detalles de la vida privada de la artista.

Se trata de Juan Manuel, un bailarín profesional de 43 años que fue entrevistado sobre Shakira mientras estaba en un concurso de televisión para personas solteras que buscan formalizar un vínculo amoroso. Durante el show, a él le preguntaron por la colombiana y dijo que le había dado clases hace varios años cuando estaba embarazada de su segundo hijo, Sasha.

Shakira hizo relucir su embarazo

“Es muy guapa, es muy amable... Muy, muy trabajadora y conmigo siempre fue maravillosa. Me lo puso muy fácil. Quería mucho trabajo cardio y me exigía montar coreos”, fueron las primeras palabras del profesional sobre Shakira.

Luego de esto dio a conocer un detalle que le reveló la cantante durante sus sesiones de práctica y es respecto a quien era su pareja en ese entonces, Gerard Piqué. Esto fue lo que supuestamente le dijo la intérprete de Antología: “No creo que seas catalán porque estoy casada con un catalán y no se mueve así”. Con esa frase, Juan Manuel dijo que la colombiana le dio a entender que Piqué no era nada bueno para el baile.

Un nuevo defecto que mientras corre el tiempo se va acumulando a unos tantos que también ha revelado la barranquillera sobre quien fue su pareja durante más de 10 años.