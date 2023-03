Gerard Piqué tendría una estrategia para contraatacar a Shakira; revelaron que estaría esperando el momento indicado

Gerard Piqué y Shakira continuaron en un fuerte cruce de indirectas y pullas tras la ruptura amorosa que vivieron en junio de 2022. La expareja tomó la radical decisión de cortar todo camino, centrándose únicamente en sus hijos, Milan y Sasha, quienes quedaron en el medio de este conflicto.

La pareja concedió una entrevista a '60 Minutes' en 2020 y se sinceró sobre su relación. - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

La cantante y el exfutbolista no tienen contacto alguno, limitándose únicamente a comunicarse a través de sus abogados y allegados. Ambas partes tienden a no responder preguntas relacionadas con su separación, evitando hablar del otro con medios de comunicación.

Sin embargo, recientemente, los dos famosos llamaron la atención de los curiosos en las plataformas digitales, debido a información que compartió un programa de entretenimiento acerca de los movimientos que suelen hacer de forma pública. El formato puntualizó que Gerard Piqué tendría una estrategia montada en contra de la polémica con Shakira, buscando salir beneficiado a futuro.

Gerard Piqué estaría manejando una estartegia para lidiar con el conflicto con Shakira - Foto Instagram @shakira - Foto: Instagram @shakira

Según reseñó el Diario de Cadiz, Marisa Martín-Blázquez y Alessandro Lecquio comentaron en El programa de Ana Rosa que todas las actitudes calmadas y serenas de Piqué ante esta disputa hacían parte de una “estrategia muy sibilina”, la cual llevaban a un motivo bastante importante en la vida del español.

De acuerdo con lo que mencionó el medio, estos comportamientos del exfutbolista estarían ligados a una recomendación de sus abogados, quienes consideraban relevante cuidar la imagen del catalán a como diera lugar para que así alcanzara sus futuros proyectos. En lo puntualizado por el espacio digital, todo el interés estaría sobre la presidencia del F.C Barcelona, por lo que era preciso que no se viera envuelto en líos.

Gerard Piqué es empresario, dueño de Kosmos - Foto: Getty Images

De igual manera, esta estrategia de Piqué se conectaría con la posición que tomó desde hace varios meses, donde guardó silencio y se limitó a hablar de su ruptura amorosa. No obstante, el plan sería esperar “pacientemente el momento en el que la cantante se equivoque públicamente y se desacredite así misma”.

El Diario de Cadiz afirmó que por este motivo es que Gerard siempre conserva una postura “elegante” y sensata, evitando que su imagen se vea salpicada por algún comportamiento indebido. “Está siendo muy cuidado en su comportamiento ante las cámaras, evitando caer en provocaciones”, reseñó el medio.

Es relevante recordar que días atrás, Piqué concedió una entrevista a El País, donde quiso hacer un viaje por su carrera y comentar un poco acerca de lo que vino para él en los últimos meses en términos laborales y emocionales. El deportista español señaló lo feliz y contento que estaba, lo tranquilo que manejaba todo y el poco interés que sentía en limpiar o cambiar la imagen que tenía en los medios internacionales.

Piqué se desahogó con respecto a canción de Shakira - Foto: NMás/RAC1

“No me voy a gastar pasta [dinero] en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz”, dijo en al inicio de este diálogo, donde aclaró que no está enfocado en ser distinto a lo que es, preocupándose más por estar bien con sus allegados.

En cuanto a temas personales y privados, el empresario afirmó que no quería hablar de su expareja Shakira, pues solamente estaba preocupado por el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha, a quienes esperaba criar de manera adecuada.

“No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, comentó al inicio, para luego agregar unas palabras fundamentales: “Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”.

En la actualidad, Piqué es protagonista de todo tipo de noticias relacionadas con su familia, los líos con Shakira y los momentos que pasa junto a Clara Chía, quien ya tomó más impulso y perdió la timidez, dejando que más de uno la escuche hablar. En clips se detalló cómo la joven de 23 años, pese a las críticas y comentarios, se involucró de lleno en los asuntos de su novio, opinando y trabajando de la mano de otras personas para que todo fluya de forma correcta en este proyecto español.