Profesor de zumba de Shakira revela un dato que no deja ‘bien parado’ a Piqué

Todo tipo de situaciones y revelaciones han surgido en torno a la polémica separación del exfutbolista catalán Gerard Piqué con la cantante barranquillera Shakira, pues las últimas canciones de la colombiana lo han dejado en el ojo del huracán. En especial por la relación amorosa que sostiene el español con la joven de 23 años, Clara Chía Marti.

Ahora bien, al parecer, a Shakira le habría salido un ‘aliado’ que dejó en evidencia a su expareja. Se trata de las declaraciones dadas por su profesor de zumba de la colombiana, quien habría acudido al programa de citas First dates, de Cuatro Televisión, en busca del amor y ‘sin querer queriendo’ dejó un recadito para el excentral del Barcelona.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Sin duda alguna, la colombiana ha logrado posicionarse como una de las artistas más exitosas y completas en la industria musical, con más de 30 años de experiencia, y sus últimos lanzamientos hablan de ello.

Y es que, la cantante es buena en lo que hace, pero su voz no es el único talento que tiene a la hora de subirse a los escenarios. Otra de las cosas que mejor domina la barranquillera es el baile, y fue precisamente sobre ese tema que su profesor de zumba hizo la inesperada revelación.

Shakira en Te Felicito. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Juanma —nombre del hombre que asegura conocer a la colombiana— asistió al programa de citas con la intención de buscar el amor, pero terminó revelando que fue profesor de zumba de una de las artistas más relevantes del momento; incluso manifestó que estuvo varias veces en la casa de Barcelona de Shakira, justo cuando estaba embarazada de Sasha. Además, allí contó cómo fue su relación con la cantante .

“Es muy guapa, es muy amable, muy, muy trabajadora y conmigo siempre fue maravillosa. Me lo puso muy fácil. Quería mucho trabajo cardio y me exigía montar coreos”, señaló el experto en baile.

Music Session # 53 en vivo en The Tonight Show. Foto: Instagram @fallontonight. - Foto: Foto: Instagram @fallontonight.

A su vez, el experto en baile manifestó que Shakira tenía ciertos “prejuicios” sobre los catalanes, pues al enterarse de la nacionalidad de Juanma, no podía creer su talento para moverse.

“[Shakira] Me dijo: ‘tú, ¿de dónde eres?’ Le dije: ‘Soy catalán’ No creo que seas catalán porque estoy casada con un catalán y no se mueve así”, dijo entre risas haciendo referencia al ‘poco talento’ que tendría el exfutbolista para el baile.

Juanma fue profesor de zumba de Shakira y estuvo ayer en #FirstDates 💥 "Me dijo que no creía que yo fuera catalán porque ella estaba casada con uno y no se movía así" 😱 https://t.co/k7HCcVLSEi pic.twitter.com/HmyzS7Blg5 — Cuatro (@cuatro) March 22, 2023

Clara Chía tendría un ‘as bajo la manga’ sobre Shakira; le estarían haciendo jugosa oferta para que rompa el silencio

Recientemente, portales españoles informaron sobre el interés que existe por parte de los periodistas y paparazzis en entrevistar a Clara Chía, a quien le han ofrecido dinero para que dé sus declaraciones sobre todo lo acontecido con Piqué. El Nacional de Cataluña fue enfático en que existen detalles inesperados sobre la cantante colombiana, los cuales serían un ‘as bajo la manga’ que tendría la joven catalana.

De acuerdo con el medio español, Shakira habría realizado cuatro llamadas a su expareja en distintas ocasiones, insistiéndole para que lucharan por su relación sentimental. La celebridad habría estado devastada, buscando la manera de reconciliarse con el exfutbolista y evitar un final triste para su relación.

La cantante estaría afectada por un supuesto comportamiento de la familia de Piqué con la joven. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

“Shakira llamó a Piqué hasta en cuatro ocasiones y finalmente, por la insistencia y mantener la unidad familiar, el catalán dio una segunda oportunidad a su relación con la madre de sus hijos, pero aquello estaba completamente roto”, reseñó El Nacional de Cataluña.

No obstante, el portal también aseguró que la relacionista pública recibió muchas propuestas para que realizara comentarios acerca de estos secretos que sabía sobre Shakira y Piqué, pero ella se negó y prefirió conservar el silencio con respecto al tema. El espacio digital puntualizó que esto sería una ventaja para la artista, quien sabía que la joven no sería capaz de reaccionar y hablar más de la cuenta.

Piqué "humillado y enojado" tras la entrevista de Shakira en el Show de Jimmy Fallon. - Foto: Fotos tomadas RAC1 via Europa Press/Instagram @fallontonight - Montaje: SEMANA

“En todos estos meses muchos medios de comunicación han ido tras la pista de Clara Chía. La joven ha recibido numerosas propuestas, pero las ha denegado todas. Por ahora, no piensa conceder ningún tipo de entrevista. Esa es la gran ventaja de Shakira, ella sabe perfectamente que la catalana no piensa romper su silencio para atacarla. Así que se mantiene callada. Rechaza todas las ofertas de millones de euros”, reseñó el medio.

El Nacional de Cataluña tituló la nota “Clara Chía, cheque en blanco para contar el mayor secreto de Shakira, cuatro llamadas”, afirmando que la española tendría esta jugada bajo la manga para demostrar que la cantante sí hizo hasta lo imposible por recuperar su relación con el exfutbolista.

La joven fue captada por diversos medios en sitios públicos. - Foto: Europa Press

Es importante recordar que el portal X Catalunya afirmó días atrás que algunos programas le han ofrecido grandes sumas de dinero a la pareja de Piqué por su testimonio y la versión de lo ocurrido. Además, indicó que le llegaron a proponer más de un millón de euros por destapar todo lo relacionado con esta historia.