Los anuncios que Shakira hizo sobre su futuro: “prefiero un arcoíris, porque al unicornio ya le pusieron los cuernos”

No hay duda de que la popularidad de la cantante barranquillera Shakira cada vez más crece. Desde el momento en el que la estrella mundial terminó su relación de años con el exfutbolista Gerard Piqué, los ojos recayeron en el corazón de la artista, pues, muchos de los medios, han llamado a esta ruptura como una de las más polémicas en el mundo del entretenimiento.

Entonces, Shakira hizo lo que más le apasiona: componer música que, poco a poco, mostró su proceso de sanación y superación. Asimismo, las cámaras siempre han sido un foco del que la colombiana no huye, de modo de que aunque ya se sabe que su relación con el español no va para más, hubo momentos, incluso antes de que todo saliera a la luz, en los que la intérprete de Antología ya había hecho anuncios sobre su futuro.

Shakira recibiendo un Grammy en 2011. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Latin Recording Academy) - Foto: Shakira

Las ‘pistas’ de Shakira y el recuento de su pasado

La canción con la que comenzó toda la historia de desamor fue la titulada Te felicito, la cual hizo Shakira al lado del cantante puertorriqueño, y exponente del género urbano, Rauw Alejandro. Desde ese preciso instante, comenzaron a hacerse latentes los rumores de una posible crisis entre Shakira y Piqué.

Para ese entonces, la barranquillera estuvo en entrevista con el programa This Morning y, con su inglés fluido, la celebridad dijo: “Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, como mujeres. Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como pensabas”. Tiempo después, se hizo el anuncio formal de la influyente separación.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Pero eso no fue todo, para el año 2015, ya compartiendo su vida con el exfutbolista, la famosa cantante estuvo con la influenciadora mexicana Caeli. En dicha oportunidad, a Shakira le hicieron una que otra pregunta sobre su vida personal. Una de las interrogantes que más generó revuelo fue cuando a la colombiana le tocó elegir entre ser un arcoíris o un unicornio; parecía una pregunta del común, pero la respuesta fue contundente: “Prefiero un arcoíris, porque al unicornio ya le pusieron los cuernos”, señaló, entre risas, la multifacética artista.

Asimismo, debido al boom mediático que generó la separación de la dupla de famosos, los fanáticos de la cantante trajeron al presente todo tipo de videos sobre varios discursos de Shakira durante la trayectoria de su carrera musical. Precisamente, en sus inicios, la barranquillera ya estaba siendo tendencia, pese a que las redes sociales no estaban de moda, por lo que en una entrevista de hace años la cantante abrió su corazón hasta más no poder y, para muchos, fue una declaración que la misma hizo sobre su futuro.

“Yo he sido una persona sensible y susceptible a la vez, frágil. Pero así como tengo la desventaja de que alguien me pueda destruir en un segundo, tengo también la capacidad de cicatrización y reconstrucción. Entonces, puedo rehacerme muy fácilmente. En el momento que me destruyen, aprovecho para escribir canciones”, aseguró la explosiva cantante que ya obtuvo récords mundiales por su talento.

Sumado a esto, con la naturalidad que la caracteriza, Shakira estuvo en una entrevista con el periodista español Jesús Quintero del Canal Sur. Para ese entonces, la mujer pudo expresar y enaltecer su propia definición del amor, catalogándolo como “la prueba máxima de la existencia de Dios, para los creyentes, y para los ateos la única razón por la que no se suicidan colectivamente”.

Además, en el mismo espacio, la multifacética colombiana trajo a colación al poeta Joaquín Sabina: “Como dice Joaquín Sabina, ‘el agua apaga el fuego y al amor los años. El amor es un juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño’”.

Para terminar, otro de los anuncios que Shakira hizo sobre el futuro es aquel en el que, hablando en inglés, la estrella mundial mencionó a Gerard, aún siendo su compañero sentimental, en relación con la exitosa colaboración que hizo hace años al lado de la también icónica cantante Rihanna, llamada Can’t Remember to Forget You.

De acuerdo con Shakira, “por supuesto que le pregunté (a Gerard Piqué) antes de tomar la decisión de hacer un video que, desde luego, sabía que no iba a sentar muy bien a algunas personas”.

“Teniendo en cuenta que Piqué es un hombre muy celoso y territorial, al que siempre le gusta tener todo bajo control, contar con su aprobación hizo que todo fuera mucho más fácil”, puntualizó la celebridad y, como era de suponerse, se relacionó con el futuro de la relación.