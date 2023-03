“Se crece y pierde la timidez”: captan a Clara Chía hablando sin pena al lado de Gerard Piqué

Las semanas siguen pasando y el nombre del exfutbolista Gerard Piqué, al igual que el de su novia, Clara Chía, no deja de ser mencionado en España. En un principio, el protagonismo recayó principalmente en el exdefensa del Barcelona F.C., pero ahora la delantera la tuvo la joven, ya que luego de que la prensa la llamó como una persona tímida y con poco para decir, hace poco resultó hablando.

De acuerdo con la prensa española, la novia de Piqué hizo acto de presencia en uno de los eventos previos a la final de la King’s League, el torneo de fútbol siete al que, desde el año pasado, Gerard le dio luz verde al lado de otras celebridades.

En próximos días, exactamente el 26 de marzo, se llevará a cabo la final a cuatro en el recinto deportivo Spotify Camp Nou de Barcelona. En cada evento que transmite la King’s League, Piqué es de los más vistos, pues el hombre se mueve a su antojo por todo el escenario, al igual que Chía Martí.

Cabe recordar que Clara no solo sostiene una relación afectuosa con el exfutbolista, sino que también de índole laboral, ya que la joven trabaja en Kosmos, empresa del ex de Shakira.

Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa. - Foto: Europa Press

Así las cosas, en el reciente evento la pareja de españoles se hizo notar sin problema alguno, en especial Clara Chía, quien estuvo al lado del exdefensa del Barcelona y, en esta ocasión, no tuvo ningún reparo para hablar con el creador de contenido de fútbol, Adri Contreras.

La voz de la joven, de 23 años, se llevó el protagonismo, de modo que el diario El Nacional de Cataluña consignó: “El sorprendente tono de voz de Clara Chía: acento pijo de Barcelona y vestida como Piqué”.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Por su parte, La Vanguardia, otro de los medios locales que más le ha seguido los pasos a la pareja, catalogó el momento de la siguiente manera: “Clara Chía se crece y pierde la timidez con Gerard Piqué”.

Pese a que en un video quedó grabado el momento exacto de Chía hablando, el ruido del ambiente distorsionó un poco sus palabras. Sin embargo, es preciso señalar que aún es el momento en el que la nueva pareja sentimental de Piqué no ha hablado sobre las masivas críticas que le hacen tanto a ella como a su novio.

“Ya no se le ve tímida”; “Clara se ve linda”; “Así que Piqué fue allí tanto con Milán como con Clara?; “A mi más curiosidad me da el chico que mira la cámara y no tiene idea de lo que hablan”, escribieron algunos internautas en el fragmento audiovisual que fue subido a TikTok.

Fueron ‘pillados’ con particular detalle en una cita; la joven “mandaría” en la relación

Días atrás, Gerard Piqué y Clara Chía fueron protagonistas de distintas noticias en medios internacionales, debido a una fotografía que fue captada en un establecimiento de Barcelona. La relacionista pública y el deportista acudieron a una cita y fueron vistos con un particular detalle que despertó toda clase de reacciones.

Gerard Piqué y Clara Chía tienen su cita más romántica y 'conflictiva'. - Foto: Europa Press

De acuerdo con lo que indicaron Laura Fa y Lorena Vásquez, las Mamarazzis, en conversación con Planta Baixa de TV3, en exclusiva, la pareja fue “pillada” en una cita bastante romántica en un lugar de la ciudad española.

No obstante, El Nacional de Cataluña también habló sobre esta fotografía, afirmando que un gesto plasmó y confirmó lo mencionado por Piqué en una entrevista pasada, donde aseguró que su joven novia era quien lo vestía y lo acompañaba a comprar prendas nuevas. En aquel entonces aseguró que “era la marioneta” de la catalana, quien se encargaba de esta imagen renovada que plasmaba en el presente.

El medio español agregó que se notaba completamente que “Clara Chía era quien mandaba en la relación”, al punto de centrarse en esta clase de comportamientos y actitudes, muy similares a las que se registraron en un paseo que dio la pareja en patinetas por las calles de Francia.