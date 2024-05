El imprudente comentario que lanzó Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos’ por el que recibe fuertes críticas

Critican a Cristina Hurtado por comentario de Alfredo Redes

“Bueno familia, esta es mi primera comida, en mis 26 años de vida yo no sabía cocinar, aquí aprendí a cocinar. Pantera me enseñó a hacer alitas sudadas y Diana me enseñó a hacer arroz. Me puse la 10 con mis compañeros y cocinarles, pero no es cualquier almuerzo, es el almuerzo de La casa de los famosos Colombia y del día 100, quedó fue exquisito, ¿no muchachos?” , dijo Redes.

Por esta razón los internautas no dejaron que esto pasara desapercibido, por lo que no dudaron en comentarlo en redes sociales: “¿Si ven que Cristina no ve el programa? jajaja no tiene contexto de lo que habla, alguien que los ve sabe perfectamente que la mamá de Alfredo falleció, qué imprudente por Dios”; “Una vez más Cristina Hurtado demuestra que no ve el programa que ella misma presenta. Cómo no va a recordar que la mamá de Alfredo falleció, teniendo en cuenta que él en repetidas ocasiones ha contado su historia”; “La mamá de Alfredo está en el cielo. Cristina ni se ve el programa”; “En serio Cristina después de 100 días sale con lo de la mamá de Alfredo, no puede ser”, entre otros.