El mensaje con el que Carolina Cruz pidió apoyar a su fundación Salvador de sueños

Carolina Cruz se convirtió en madre por segunda vez en medio de la pandemia. La presentadora dio a luz a Salvador, quien se volvió un motivo más para salir adelante.

No obstante, los primeros meses de vida del pequeño fueron bastante oscuros, luego de que los doctores aseguraran que el niño tenía macrocefalia, es decir, crecimiento anormal de la cabeza.

Salvador tuvo que pasar por el quirófano, además de realizar diferentes terapias. Precisamente, todo ese duro proceso hizo que Carolina reflexionara acerca de aquellos niños con condiciones similares que no podían pagar un buen tratamiento.

Esto la llevó a crear Salvador de sueños, una fundación en la cual se encargan de dar apoyo a los pequeños y padres, todo con el objetivo de que los niños puedan conseguir un tratamiento de calidad.

Sin embargo, Salvador de Sueños no está pasando por un buen momento. Así lo dio a conocer la famosa en sus redes sociales y de paso, pidió ayuda a sus seguidores.

Carolina Cruz es madre de dos pequeños: Matías y Salvador. | Foto: Cuenta de Instagram @carolinacruzosorio

“Donen lo que puedan, que siempre resulta mucho para una familia, sobrellevando un problema de salud con su chiquito/a… En este link pueden comprar una cantidad de regalitos lindos, que suman para que Salvador de Sueños pueda ayudar a muchos chiquitos. No cuesta mucho ayudar”, comenzó diciendo.

Más adelante, se sinceró respecto al momento duro que está viviendo la fundación.

“La No tan buena noticia es que las cosas no están fáciles para Salvador de Sueños. Yo siempre les hablo con honestidad y desde el amor y la transparencia. Tener una fundación no es fácil y mantenerla, menos. Pero estoy segura de que el voz a voz nos va a ayudar a no abandonar a estas familias, donde el avance de sus chiquis depende de nosotros”.

La famosa cerró su mensaje asegurando que iba a pelear hasta el final: “¡A mí nada me queda grande y sé que, con la ayuda de todos, lo vamos a lograr! Por aquí dejo información para compartir. Donando y compartiendo lo vamos a lograr”.

Hace un tiempo, en una entrevista con Don Juan, la famosa contó más detalles de su fundación:

“En mi caso, mi hijo está bien, está sano, mi niño neurológicamente es un niño perfecto, pero no es el caso de todo el mundo. He llorado mucho, me he encerrado muchas veces a llorar sola, ¿cómo hace una mamá que se levanta todos los días a ver a su hijo con muy pocas posibilidades de vida o de tener una vida normal? Yo las veo y digo qué berracas, porque, por más fe que tengas, y por más positivismo que seas, levantarte todos los días a ver a tu hijo de meses con traqueotomía, alimentado con una sonda... ¡nooo! ¡Es muy duro!”.

Con su fundación, Carolina Cruz busca ayudar a niños que necesitan tratamientos especiales y que son costosos. | Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

Aunque al principio la presentadora fue muy hermética a la hora de hablar de la salud de su hijo, tiempo después comenzó a revelar detalles de lo sucedido con Salvador. Uno de esos tuvo que ver con las dos cirugías por las que tuvo que atravesar:

“La primera fue el 29 de agosto, tenía seis meses, y la otra fue el 9 de noviembre. Todavía no había cumplido los nueve meses”, también dijo a la revista.

También se sinceró respecto a todos los pensamientos que pasaron por su cabeza cuando se enteró del diagnóstico, pues nunca se imaginó pasar por una situación como estas.

Carolina Cruz es presentadora, modelo y empresaria. | Foto: Cuenta de Instagram @carolinacruzosorio